COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

60多歲男有慢性病史　曾解除隔離出院後又病逝

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。（圖／取自免費圖庫）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。（圖／取自免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

2021-07-12 16:09:31

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入，另新增1例死亡。指揮中心說明，該死亡個案為案2598，為60多歲男性有糖尿病、高血壓的病史，期間曾解除隔離並出院，但後來因其他原因死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增1例死亡個案（案2598），為60多歲男性，具有糖尿病、高血壓的病史，該男有其他確診者接觸史。個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院。

指揮中心表示，該男7月7日返回胸腔科門診，但診間中有緊急狀況，搶救住進加護病房，直到7月10日過世，期間兩次採檢都是陰性，最後死因為敗血性休克、肺炎併呼吸衰竭而死亡，與新冠肺炎並沒有直接關係。

而統計今年4月20日之後確診個案共14173例，依WHO嚴重度分類，2785人（19.7%）為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群；而年齡大於60歲4819位個案中，計1870例（38.8%）為重症。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月12日累計14017例。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至7月12日累計14017例。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.29%87.71%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀