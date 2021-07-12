60多歲男有慢性病史　曾解除隔離出院後又病逝

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為23例本土及1例境外移入，另新增1例死亡。指揮中心說明，該死亡個案為案2598，為60多歲男性有糖尿病、高血壓的病史，期間曾解除隔離並出院，但後來因其他原因死亡。
記者許家禎／台北報導
2021-07-12 16:09:31
指揮中心指出，今日新增1例死亡個案（案2598），為60多歲男性，具有糖尿病、高血壓的病史，該男有其他確診者接觸史。個案於5月11日出現發燒等症狀，5月19日就醫採檢，5月20日確診並住院治療，6月11日解除隔離並出院。
指揮中心表示，該男7月7日返回胸腔科門診，但診間中有緊急狀況，搶救住進加護病房，直到7月10日過世，期間兩次採檢都是陰性，最後死因為敗血性休克、肺炎併呼吸衰竭而死亡，與新冠肺炎並沒有直接關係。
而統計今年4月20日之後確診個案共14173例，依WHO嚴重度分類，2785人（19.7%）為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群；而年齡大於60歲4819位個案中，計1870例（38.8%）為重症。
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