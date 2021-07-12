野球名人房／中職賽季即將重啟！倪暄帶你複習選手應援曲
《野球名人房》全新主題來啦！過去節目中大多是討論球場賽事，這一集主持人東哥決定給粉絲驚喜，把重點放在樂天女孩身上，由「東哥」黃忠義和資深球評鍾重彩教練來專訪樂天女孩倪暄，希望透過這次專訪可以讓球迷朋友對啦啦隊有更近一步的了解。
運動中心/綜合報導
2021-07-12 20:00:38
一場棒球比賽，除了球員在場上展現球技，還有有許多人也在場邊奉獻心力，其中球團的專屬啦啦隊深受球迷喜愛，是棒球場上的另外一個焦點。早在職棒五年，就有一支球隊擁有專屬的啦啦隊幫選手們加油，這支球隊就是東哥和鍾教練過去所屬的俊國熊隊。東哥逮到機會也趁機羨慕地說：「當時鍾老師是一壘指導教練，啦啦隊的位子離老師最近」。
今年季初，樂天女孩將桃園市長鄭文燦扛起來的畫面爆紅，倪暄還原當時的狀況，她表示：「因為當時很興奮，這兩年只要打全壘打就會放黑人抬棺舞的音樂，市長很難得跟我們一起參與，所以我們毫不猶豫就把市長扛起，我覺得他應該有嚇到」，東哥也很佩服把市長扛起來的六位女孩。
因為疫情嚴重，中華職棒被迫停賽。但經過溝通後聯盟決定本賽季將於7/13（二）重啟，相信許多球迷朋友都很期待這一天的到來，倪暄也非常貼心，為了幫助大家儘快找回看球的節奏，她在節目中邀請東哥和鍾老師一起跳應援，幫球迷「複習」一下選手們的加油口號，疫情期間想看啦啦隊跳應援的粉絲們，千萬不要錯過這次難得的機會。
倪暄加入職棒啦啦隊已經有一段時間，過程中有發生什麼有趣的事？或是有什麼「八卦」可以爆料？7/12（ㄧ）晚上十點，看完中華職棒選秀會之後，記得收聽收看《野球名人房》喔！