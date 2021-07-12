中市議會不微解封　8／3復議

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民進黨團總召謝明源、幹事長林德宇表示，達嚴正抗議，監督是議員的職責，開會為民發聲，並即時檢討防疫、紓困相關工作，是議員應盡的本分，議會一再宣布停會，對於台中市的防疫及各項市政工作都已產生偏差，市府一意孤行，市府作為有缺失卻不理會民意反彈，所以議會不應自我削減監督、發言、開會的機會，反而更應即時為民發聲檢討。
謝明源表示，參照全國各縣市議會的開會情形，就有台北市、南投縣及苗栗縣等議會已正式復會，在三級警戒適度鬆綁後，7月13日後復會的也有台南市、彰化縣、宜蘭縣等議會。台中市疫情相對已受控制，參照鄰近的彰化縣、南投縣議會都已復會，台中市實在沒有理由再延至8月3日。
林德宇說，民進黨團再次要求議會應參照各縣市議會開會的實際做法，盡速復會，勿一再以藉口延遲開會，況且台中市議會的防疫措施，包括人數容留量、人員間隔距離、塑膠隔板等，早已在去年超前部署做好充分準備，相信技術面問題應該都可以克服。
對此，國民黨團表示，疫情三級警戒仍未解除，議會依指揮中心指引宣布8月3日開會是理性決策，民進黨團卻要求立刻恢復開會，是置議會行政人員、議員及助理的安危於不顧，若造成防疫破口，民進黨團議員要負這責任嗎？
黨團書記長陳政顯說，六月底政黨協商時，曾提議可用視訊會議方式進行業務質詢等議程，是民進黨不肯；如今三級警戒沒有解除，民進黨卻急著說要開會，這難道是要帶頭違反指揮中心不得群聚的命令？
黨團議員表示，議會行政人員以及議員們都還沒有輪到注射疫苗，在還沒有形成群體免疫的情況下群聚開會，若因此產生防疫破口，民進黨團要負責任嗎？又能負什麼責任呢？還是民進黨團已經具備新冠病毒的防護力了呢？
黨團認為，市府目前的防疫工作如履薄冰，議會行政人員基於指揮中心三級警戒的指引，審慎考量後將定期會延至八月三日再恢復召開的決定，是對工作人員與議員、助理群生命安全的尊重與保護，也能讓市府專注於防疫，黨團予以支持。