COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市議會不微解封　8／3復議

▲台中市議長張清照表示，決定比照上次朝野協商結論，8月3日再復會。(圖／資料照)
▲台中市議長張清照表示，決定比照上次朝野協商結論，8月3日再復會。(圖／資料照)

記者柳榮俊/綜合報導

2021-07-12 15:12:51

全國三級警戒延至延到7月26日，明(13)日微解封，台中市議會日前朝野協商8月3日才恢復開會，民進黨團議員反對延長停會至8月2日。議長張清照表示，一切要依照中央規定，否則根本難以開會，既然先前都已決定8月3日再復會，今(12) 日雖無朝野協商，但已徵詢其他政黨，除了民進黨不同意，其他政黨都同意，因此決定比照上次朝野協商結論，8月3日再復會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
議長張清照指出，中央雖宣佈微解封，但三級警戒延至7月26日，今再徵詢副議長顏莉敏其他黨團意見後，決定比照上次協商結論8月3日再復會。另外還有市府、市議會很多人都還打疫苗，基於防疫考量，不應該還在三級警戒情況下開會。

民進黨團總召謝明源、幹事長林德宇表示，達嚴正抗議，監督是議員的職責，開會為民發聲，並即時檢討防疫、紓困相關工作，是議員應盡的本分，議會一再宣布停會，對於台中市的防疫及各項市政工作都已產生偏差，市府一意孤行，市府作為有缺失卻不理會民意反彈，所以議會不應自我削減監督、發言、開會的機會，反而更應即時為民發聲檢討。

謝明源表示，參照全國各縣市議會的開會情形，就有台北市、南投縣及苗栗縣等議會已正式復會，在三級警戒適度鬆綁後，7月13日後復會的也有台南市、彰化縣、宜蘭縣等議會。台中市疫情相對已受控制，參照鄰近的彰化縣、南投縣議會都已復會，台中市實在沒有理由再延至8月3日。

林德宇說，民進黨團再次要求議會應參照各縣市議會開會的實際做法，盡速復會，勿一再以藉口延遲開會，況且台中市議會的防疫措施，包括人數容留量、人員間隔距離、塑膠隔板等，早已在去年超前部署做好充分準備，相信技術面問題應該都可以克服。

對此，國民黨團表示，疫情三級警戒仍未解除，議會依指揮中心指引宣布8月3日開會是理性決策，民進黨團卻要求立刻恢復開會，是置議會行政人員、議員及助理的安危於不顧，若造成防疫破口，民進黨團議員要負這責任嗎？

黨團書記長陳政顯說，六月底政黨協商時，曾提議可用視訊會議方式進行業務質詢等議程，是民進黨不肯；如今三級警戒沒有解除，民進黨卻急著說要開會，這難道是要帶頭違反指揮中心不得群聚的命令？

黨團議員表示，議會行政人員以及議員們都還沒有輪到注射疫苗，在還沒有形成群體免疫的情況下群聚開會，若因此產生防疫破口，民進黨團要負責任嗎？又能負什麼責任呢？還是民進黨團已經具備新冠病毒的防護力了呢？

黨團認為，市府目前的防疫工作如履薄冰，議會行政人員基於指揮中心三級警戒的指引，審慎考量後將定期會延至八月三日再恢復召開的決定，是對工作人員與議員、助理群生命安全的尊重與保護，也能讓市府專注於防疫，黨團予以支持。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.29%87.71%
2021-07-09-2021-07-13
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀