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單親媽盼安心餐券延長取餐　議員籲中市府通融

▲議員林祈烽表示，在安心午餐券的兌換時間能夠延長或改為全日均可兌換，不要讓他們在這波疫情中受到更嚴重的衝擊。(圖／林祈烽服務處提供2021.7.12)
▲議員林祈烽表示，在安心午餐券的兌換時間能夠延長或改為全日均可兌換，不要讓他們在這波疫情中受到更嚴重的衝擊。(圖／林祈烽服務處提供2021.7.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-07-12 15:34:53

新冠肺炎三級警戒時間再延長二個月，影響到許多人的生活，台中市議員林祈烽接獲單親媽媽陳情指出，學童安心餐券的領餐時間為上午11時到下午2時，原本時間夠用，但近來因疫情關係，家長工作時間變得較不穩定，經常會錯過領餐時間，希望市府能夠通融，讓孩子超過時間也能領到午餐，也可避免在中午用餐高峰期帶孩子出門領餐，增加染疫風險亦達到分流。

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林祈烽說，每年寒暑假，市府教育局都會針對較弱勢的家庭學童發放安心午餐券，讓孩童於放假期間，中午可以持券就近到各大便利超商去領取餐盒，相關費用全由政府編列預算支應。

不過，服務處日前接獲幾位單親家長的陳情，指疫情期間工作較難找，工作時間也變得較不穩定，有時候因工作地點和時間的關係，無法趕在餐券規定的上午11時到下午2時的取餐時間內帶小孩出門兌換，造成孩子中午無餐可用，實在很對不起小孩，希望市府在疫情三級警戒期間，能夠多一點通融的時間，或是領餐時間改為當天取餐的方式，否則，他們實在無法趕在時間內幫孩子取餐，特別是住家附近又沒有便利超商，他們也不放心讓小孩獨自一人離家太遠，請議員幫忙向市府反映，能多幫單親家庭一點忙。

林祈烽表示，也有家長反映，便利超商取餐雖然很方便，但他們住家附近都沒有便利商店，須要再騎車出門去兌換，所以，只要大人沒有空閒，小孩子也無法自行到超商去兌換，希望市府能再增加兌換餐食的據點，方便住在較偏遠的他們能夠兌換到午餐。

教育局表示，市府發放寒暑假及例假日安心午餐券，是為了讓弱勢學生在放假期間每日皆能於午餐時間（上午11時至下午2時）正常用餐，讓弱勢學生持續受到妥善照顧，並養成規律用餐的好習慣。安心午餐券採聯合招標方式，讓弱勢學生可持餐券至市內五大超商（7-11、全家、OK、萊爾富、楓康）兌領餐食，若學區內無「聯合招標案」的餐食兌領地點，也可由學校自行招標、媒合附近便利商店、自助餐等，或委由學校午餐團膳公司製備便當，供應學校弱勢學生使用。

此外，教育局將加強宣導家長瞭解市府相關服務資源管道，並已函文要求全市學校應成立「急困學生用餐問題因應小組」，若遇急困學生，學校得以主動關懷急困學生用餐問題外，並協助轉介社會局及民政局，讓學生得以安心就學。

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