單親媽盼安心餐券延長取餐　議員籲中市府通融

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教育局表示，市府發放寒暑假及例假日安心午餐券，是為了讓弱勢學生在放假期間每日皆能於午餐時間（上午11時至下午2時）正常用餐，讓弱勢學生持續受到妥善照顧，並養成規律用餐的好習慣。安心午餐券採聯合招標方式，讓弱勢學生可持餐券至市內五大超商（7-11、全家、OK、萊爾富、楓康）兌領餐食，若學區內無「聯合招標案」的餐食兌領地點，也可由學校自行招標、媒合附近便利商店、自助餐等，或委由學校午餐團膳公司製備便當，供應學校弱勢學生使用。

此外，教育局將加強宣導家長瞭解市府相關服務資源管道，並已函文要求全市學校應成立「急困學生用餐問題因應小組」，若遇急困學生，學校得以主動關懷急困學生用餐問