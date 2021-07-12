指揮中心：疫苗施打涵蓋率14.87% 增24件疑似接種後死亡
新冠肺炎威脅未減，全民掀起疫苗接種潮，針對施打疫苗不良事件通報，指揮中心今（12）日指出，7月9日到7月11日之間，通報有126不良反應事件，另有24件疑似因接種後死亡，AZ與莫德納分別各有17件與7件。施打數量部分，前兩天週末打了18萬多，連同第二劑共有19萬多，目前整體人口涵蓋率達14.87%。
記者許家禎／台北報導
2021-07-12 15:50:32｜2021-07-12 15:52:50
根據指揮中心統計，7月9日到7月11 日之間，通報126不良反應事件，非嚴重有46件，另有24件疑似因接種而死亡，還有疑似不良嚴重事件15例。24件疑似施打疫苗後死亡案例，包括17件施打AZ後死亡、7件則是莫德納。
在17件疑似施打AZ後死亡案例中，有7女10男，年齡介於62到98歲，其中有12人是75歲以上長者，在疫苗接種後3天到22天死亡。至於疑似施打莫德納後引發死亡的7件中，有4女3男，年齡介於69到80歲，其中5人為75歲以上長者，疫苗接種後當天到7天之間死亡。
指揮中心發言人莊人祥指出，無論接種AZ或莫德納，男性女性通報死亡事件數都未高於背景預期值。至於施打疫苗數據部分，指揮中心表示，昨天前天週六日打了18萬多，連第二劑共有19萬多，而這段時間莫德納打了18萬多，目前整體人口涵蓋率達14.87%。
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