莫德納第二劑接種有得等！施打間隔延長至兩個半月後

中央流行疫情指揮中心今（12）日表示，為儘速提升國人疫苗第一劑涵蓋率及我國群體保護力，昨（11）日經過傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，即日起調整現階段莫德納疫苗接種間隔，除第一類接種對象、國籍航空機組員及孕婦的第二劑疫苗維持於間隔至少28天後接種，其餘對象均調整為間隔10至12周，並依疫苗供貨情形滾動調整。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-12 15:53:31
指揮中心統計，截至昨日疫苗累計接種3565840人次，疫苗涵蓋率約14.87%。依據國外臨床試驗資料分析顯示，莫德納疫苗接種第一劑後14天後保護力約為81%，另依WHO建議接種間隔最晚可至12周，考量政策需要並參考ACIP建議，指揮中心將莫德納疫苗接種間隔調整為10至12周，並視疫情及疫苗供貨情形，滾動調整。
指揮官陳時中說明，第二劑施打間隔的調整是根據供應量和相關科學證據，看來10到12周效果沒有比較差，因此ACIP在第四次會議做了這樣的決定，另外目前仍維持疫苗廠牌不同不混打的政策。
指揮中心提醒，前往接種第二劑疫苗前，民眾要確認備妥接種紀錄卡及健保卡，若接種紀錄卡遺失，民眾可返回第一劑接種的醫療院所補發，再完成第二劑接種。此外，籲請民眾完成疫苗接種後，須持續積極配合各項防疫措施，並落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人防護，以全面保護自我與家人的健康，有效降低染疫風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。