中捷運18站周邊機車違停將取締

台中市政府已公告將捷運綠線沿線18處車站周邊人行空間納入道路範圍，自7月1日起禁止違規停車，請民眾注意，以免受罰。台中捷運公司今（12）日表示，站務員近日會加強巡視並勸導違規騎士移至合法區域停放，8月1日起將通報警方取締；另外，捷運綠線共有14站附設轉乘機車停車場，總格數達1,974格，並提供停車轉乘捷運優惠及月租方案，歡迎民眾多加利用。

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台中捷運公司表示，市府於6月10日公告，7月1日起台中捷運綠線沿線18處車站周邊人行空間屬供公眾通行區域，納入道路範圍，車輛必須依規定停放。中捷公司配合該措施，已在各捷運站周邊人行空間張貼市府公告及公司宣導告示，提醒民眾車輛須依規定停放於合法格位，切勿貪圖方便任意停放。

中捷公司指出，捷運站周邊人行空間近期仍有機車違停，影響行人通行，各站站務員會加強巡查，若發現違停，會優先規勸騎士移至合法區域停放，8月1日起將主動通報警方逕行取締，以維護車站周邊地區行人步行的安全與通暢。

中捷公司也表示，捷運綠線共有14站附設轉乘機車停車場，總格數多達1,974格，可滿足機車停車需求，其中，松竹站、九張犁站、九德站北側與烏日站北側等4場不收費，其餘機車停車場當日計次收費20元，持悠遊卡停車轉乘捷運，於搭乘捷運出站後1小時內取車出場並以該悠遊卡繳付停車費，可享停車費優惠折扣，每次折扣3元，各停車場也提供停車月租方案，民眾可多加利用。