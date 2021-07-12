台積電新增3員工確診　200位同仁初步篩檢陰性

台積電今（12）日宣布新增3名員工確診COVID-19，公司防疫委員會已匡列密切接觸者百餘人進行PCR檢測，並進行居家隔離，目前已知超過200位同仁初步篩檢結果皆為陰性。台積電指出，一週內將進行多次快篩檢測，並持續依規劃執行分組分流及居家辦公。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電宣布新增3名員工確診COVID-19。公司指出，除密切接觸者外，以較政府衛生單位規範嚴格之標準，擴大篩檢非密切接觸者數十人，即刻聯繫同仁並關閉工作廠域通行權外，也提供試劑供其進行居家快篩及安排進一步PCR篩檢，目前已知超過200位同仁初步篩檢結果皆為陰性，公司將於一週內進行多次快篩檢測，以確保人員健康並視情況提供必要協助。

台積電指出，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，擴大篩檢確診同仁活動空間之其他人員約數百人，亦已安排進一步PCR篩檢，並將於一週內進行多次快篩檢測，視情況提供必要協助，上述PCR篩檢作業預計將於這兩日內全數完成。

台積電表示，已針對同仁活動場域加強消毒，此事件不影響公司營運，公司也將持續依規劃執行分組分流及居家辦公，除加強防疫措施，亦持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施。