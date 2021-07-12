AZ疫苗接種意願仍低 陳時中：將開放50歲以下國人施打
國人AZ疫苗施打意願因為副作用顧慮等因素持續低靡，而根據疫苗預約平台統計，僅112萬人有意願接種AZ，再加上指揮中心日前公布未來3周的疫苗到貨將以AZ為主，指揮中心指揮官陳時中今（12）日表示，未來將儘速開放50歲以下國人登記疫苗施打意願。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-12 16:57:32
指揮中心說明，截至今下午1點疫苗預約平台統計，共有272萬3608人填選施打意願，其中有60.84％選擇打莫德納疫苗，約165萬人，36.47％為AZ、莫德納都願意，約100萬人，而7萬3152人選擇只打AZ疫苗，在指揮中心昨日公布後三周僅能以AZ疫苗為主後，增加為13萬7629人，目前僅約112萬表示願意接種AZ疫苗。
而我國疫苗最快在本（16）周四開放第9、10類接種對象，陳時中今天宣布，下一波到貨疫苗基本上以AZ疫苗為主，將儘速開放50歲以下國人登記意願。而在上周末已施打18萬多劑，加上施打第2劑有將近19萬劑，「由於這段時間莫德納比較多，所以莫德納約施打18萬劑，以人口涵蓋率約4.87％，與國際比較，將來會用劑次跟人口作比較，因為有些國家打超過100％，不是用人口涵蓋率，而是用打多少劑跟人口比較，未來這兩個數字會一併公布。」
陳時中指出，不管是中央主管單位、發配到地方去的疫苗，明天公布施打多少、剩餘多少疫苗，並分作第七類中央主管單位放到各地方有多少量，「會在但做太細緻的比較也沒意義，若差很多就有檢討的空間。」
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