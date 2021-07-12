橘子文學星攜手鏡文學　百部小說登陸、發掘華文好故事

橘子集團於5月正式推出文學星，今（12）日進一步宣布與台灣最大華文原創平台鏡文學合作，由知名作家群帶著上百部好故事強勢入駐文學星，逐步擴大文學作品在「ACGN」（動畫、漫畫、遊戲、小說）領域用戶的能見度，將好故事推向泛遊戲族群，雙方共同挖掘更多IP發展可能性。

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鏡文學為台灣最大華文原創平台，自創立以來致力發展小說、劇本到影視娛樂產業的IP孵育及影視製作，培養上千位優秀作家、集結逾1萬7千部作品，打造多元、豐富、優質的閱讀環境。

近年「ACGN」（動畫、漫畫、遊戲、小說）相關內容已形成完整的生態圈，並覆蓋現代青少年文化娛樂相關領域；而以小說為代表的文字作品，近年在娛樂產業受到更多關注，亦有不少成功轉譯的佳作。

鏡文學基於長期孵育多元小說作品、開發影視娛樂產業等面向，2021年起積極強化自身IP能量，也因此促成與文學星的合作，期待透過橘子集團的泛遊戲族群海量用戶基礎，增添旗下作品影響力，拓展台灣在地原創作品聲量。

此次共計上架百部熱門作品陸續上線beanfun!文學星，首週以奇幻冒險輕小說為主打，由鏡文學站上人氣最高、PTT Marvel板現象級指標作家「崑崙」領軍，上架新作《新世界倒數第一部：女王蜂與掠顱者》，勢必帶給文學星讀者一個全新犯罪體驗的世界觀。

此外Netflix夯劇《誰是被害者》的原著作者「天地無限」，此次也以成功將台灣原創文學IP授權國際的經驗，帶著職場推理小說《辦公室瘋雲：電商驚爆公關危機》入駐，驚奇設定推翻想像力，帶入電商職場更讓讀者身歷其境，且獨家在文學星全集免費閱讀。

而在遊戲玩家族群中最受歡迎的輕小說系列，鏡文學輕小說大手、怦然系作家「穹魚」也沒缺席，以全新科幻長篇《殺人前的23分鐘》降臨文學星，帶給讀者無限的想像空間，劇情設定出乎意料，同樣在文學星獨家推出全本免費看。

除此之外，鏡文學入駐文學星的作家還包括女巫系作家「海德薇」、瘋狂媽咪「雙羽」、斜槓作家「韓賓」、在旅行中說故事的作家「禾又丹」、以歷史小說見長的「陳瑤華」，以及榮登5月暢銷榜第一名的爆紅作家「四絃」，和讓網友印象深刻、毛骨悚然的網路人氣靈異系美女作家「柚臻」、網路靈異界長青樹「路邊攤」等。

鏡文學百大作家群和上百部作品正式登陸文學星後，將陸續推出多樣化主題書單，待近農曆七月，也將推出「靈異恐怖閱讀週」，讓讀者在農曆民俗月沉浸於滿滿的驚悚氣氛。展望未來，橘子集團與鏡文學雙方將致力擴大台灣閱讀觸角，跨界合作遊戲領域文化圈，讓好故事從這裡開始，共創台灣IP產業鏈。