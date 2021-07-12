四台非變頻冷氣狂吹！破萬帳單寄來他臉綠　眾嘆：冤枉錢

炎炎夏日到來，不少民眾紛紛打開冷氣涼爽一番，不過整晚睡覺開冷氣又怕電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱，就怕一個不小心收到電費又得頭痛了。日前就有名網友貼出今年7月電費帳單，上頭更寫著光是一個月就要繳交10166元的電費，原因曝光後更讓眾人紛紛搖頭，勸他「少繳冤枉錢」。

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日前這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出這張帳單，只見光是今年7月一個月的流動電費就要10165.5元，四捨五入後該繳的電費費用比起一般小家庭來說就高上不少，而原PO也解釋電費會這麼貴的原因可能在於平時家中有4台非變頻冷氣，雖說不是整天都開著運轉，但計算下來耗費的電量也相當可觀。

▲原ＰＯ解釋自己家裡有四台非變頻冷氣，光是七月電費就要破萬元。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

對此，他就好奇提問「有人電費比我家高的嗎？變頻冷氣真的會差很多嗎？」，而帳單照片曝光後也吸引不少留言推測電費破萬的原因，「花這些錢都可以買冷氣了」、「不要開電風扇，冷氣比它還省電」、「開了就別一直開關」、「你家是冷氣沒在闗的嗎」、「非變頻的這個金額很正常⋯」。

不過其中也有網友建議「趕快換變頻吧！雖然機器比較貴，但長期下來電費非常有感」、「換了變頻冷氣之後感覺可以省下很多冤枉錢」、「一個夏天差價就賺回來了，還不換？」、「每個月這樣繳，不如趕快換變頻冷氣」、「一級省電的讓我少繳了多少冤枉錢」。

事實上，台電於臉書粉專

《電力粉絲團》

上曾表示，根據統計，家庭夏天用電最多的是冷氣，幾乎快佔總用電量的一半，如

民眾需長時間使用冷氣，省電有感的方式就是「改用變頻冷氣」

，且選擇能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電；若對冷氣需求較低、開的時間不長，定頻冷氣或許就符合需求。（編輯：楊智傑）