醫推168減肥法＋調整飲食順序，簡單、不復胖、有助健康！

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曾嶔元醫師指出，許多民眾瘦不下來或身體越吃越差，最主要的因素往往就是因為吃了不適合或不對的方式，又或者放錯重點。例如計算熱量、少量多餐、不吃澱粉。
例如網路上各種難以執行的方法，續航力不佳，反而容易帶來報復性飲食，且這些方法往往未必是出自於專家的觀點，僅是民眾、網紅分享。而許多民眾熱量較高的東西就不碰、運動消耗熱量等，這乍聽之下理所當然，但其實減肥並非簡單的加減乘除，也要算上其他的因素。運動確實可以輔助減重，對身體也健康，但若重點在減肥，以熱量計算的方式進行效益並不大。而少量多餐僅是利於消化，但會讓身體一直處於荷爾蒙分泌的狀態，不利於減重，且少量多餐者往往量其實也不少。至於澱粉則為人體所需的能量來源之一，長期不吃澱粉對身體的影響非常大，可以減少比例、換成全穀類，但不可全斷。
捨棄一餐適度斷食，減重同時也能修復細胞！
曾嶔元醫師指出，減重首先需了解，影響體態最直接的就是荷爾蒙，包括壓力荷爾蒙、胰島素等，例如急性壓力讓人消瘦，慢性壓力讓人肥胖，以飲食來說，胰島素就是其中的關鍵，胰島素沒控制好便容易時時想要進食，身體也會容易變胖，想要減肥就得先控制，聽起來很難，但其實控制進食時間和順序就是最好的方法。
控制進食時間，除了有利減肥也同時可以讓細胞在「修復」和「成長」兩種階段間輪替。進食會讓細胞不斷成長，對成長階段的孩童有利，但成人除了傷口需要細胞成長以助復原等情況外，身體並不需要過多的成長，過多反而增加了癌細胞成長的風險。相較成長，成人更需要的是維修和保養，修復階段就很重要，控制好時間，讓修復大於成長，自然對健康會有所幫助。
168減肥法＋調整順序 簡單、不復胖、有助健康！
168減肥法怎麼吃？
曾嶔元醫師建議，民眾若想控制進食時間，可採取「168飲食法」的方式進行，這是在臨床試驗上也有所依據的減肥方式，將斷食時間和進食時間的比例調整在16小時與8小時，形成一個輕斷食的狀態。例如早上需要上課的學生或上班族，早餐８點進食，時間就是早上8點到下午4點，這段時間都可以進食，即將進入斷食前也可以再吃點東西，接下來就進入斷食的時間，讓身體休息，以此類推。若執行下來沒有困難，且還想更進一步，可考慮執行「204飲食法」，也就是斷食20個小時，只吃4小時，讓身體有更多的時間進行修復，若執行不來，再退回168即可。
斷食期間若想要解解嘴饞、肚子餓等，建議以喝水、牛奶、無糖豆漿、無糖咖啡、防彈咖啡等，不會刺激胰島素的液態食物為佳。固態的無糖口香糖、代糖糖果等，需考量是否真為代糖、無糖，且固態食物吃進嘴裡，就可能啟動腦部刺激荷爾蒙，如同「只有一位客人點一盤小菜也照樣營業」的狀態，可能有潛藏失敗的風險，較不建議。
168飲食法有一定的強度，但執行起來也很容易達標，且因容易達標、不易報復性飲食、不易復胖。簡言之，就是捨去一餐。曾嶔元醫師也表示，人類其實不必要吃到三餐，三餐是從小既定的觀念，但其實沒有必要，人體運作是否良好不在於吃的多，而是是否吃得良好。
如何調整飲食順序？
要吃的良好、並且控制荷爾蒙，曾嶔元醫師建議飲食應多以原型食物為主，盡量避免加工食品，正餐的比例建議可以蔬菜比飯和肉更多，並先吃菜再吃肉，最後再吃飯，這樣的順序也可以讓蔬菜先墊墊胃，除了有助增加飽足感外，也可以避免血糖亂飆影響胰島素。
168飲食需要注意什麼？
不過即便168飲食可達減重並兼顧健康的效果，但並非人人都適合。曾嶔元醫師指出，這樣的飲食方式主要是在控制荷爾蒙胰島素，糖尿病患者在執行上就需要經過專業醫師、營養師的指導，不可貿然嘗試，以避免出現血糖過低、低血糖的情況，反而容易出現健康危害，甚至危及生命安全。其他一般族群是不會有什麼特別的疑慮，但也提醒若有出現身體不適，就建議停止為佳。
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