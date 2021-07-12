COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

吃鈣片、喝大骨湯助骨折復原？骨折怎麼吃才對？醫教飲食正確觀念

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-07-12 18:30:00

骨折除了遵照醫囑治療、復健，究竟恢復期怎麼吃、吃什麼才對？其實，骨折後不僅需要補鈣，磷、鎂與膠原蛋白等也是構成骨骼相當重要的營養素，保持均衡飲食是幫助骨頭癒合的關鍵。不過，許多人有骨折後不能吃香蕉、鴨肉、糯米等食物，還有要多吃珍珠粉、鈣片、大骨湯等食補幫助復原等迷思，這些說法可信嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
骨折恢復期飲食迷思  補充營養品應諮詢醫師

衛生福利部臺南醫院骨科李佳龍醫師說明，香蕉營養豐富，對骨折病患是很好的食物，有些人擔心豐富的鉀離子會造成高血鉀，其實，只要是腎功能正常，食用適量並不會造成高血鉀或引發抽筋。鴨肉富含蛋白質、鐵質、維生素等營養素，仍可正常攝取。

不過，並非任何食物都能放心吃，尤其術後臥床期或行動受限期間，建議暫停食用易脹氣的牛奶、產氣性食物或糯米等難消化食物，避免造成不適，待恢復穩定後，即可繼續食用。

此外，恢復期間，老一輩民眾喜歡用大骨湯補骨，熬煮時，釋放到湯中的鈣質有限，建議以牛奶、黑芝麻等天然食材補充。食藥署提醒，食用營養補充品前，應先諮詢醫師，特別是鈣片，攝取過量可能造成高血鈣、便秘、結石等副作用。



6大類食材助復原 避免3大地雷

李佳龍醫師建議，最好的是6大類食物均衡攝取，例如喝牛奶可補充豐富的鈣質與蛋白質，提供骨折癒合材料；五穀雜糧類含有各種維生素，能維持身體良好吸收與代謝；豆魚蛋肉類可補充蛋白質，提供人體製造膠原蛋白的原料；蔬菜、水果含有豐富維生素與礦物質，尤其是富含維生素C的芭樂、柳丁等，能幫助膠原蛋白合成、促進骨痂生成；而堅果類含有維生素K，能幫助鈣質沉積，促進成骨作用。

李佳龍醫師提醒，過量的咖啡因、碳酸飲料會影響鈣質吸收，抽菸或二手菸也會影響骨折癒合，應盡量避免。此外，需額外補充維生素D者，應諮詢醫師，或透過曬太陽、攝取鮭魚及黑木耳等食材補充。



正確固定與復健  避免激烈活動

李佳龍醫師表示，保持飲食均衡，幫助骨折癒合，良好的固定與復健也相當重要，骨折傷處通常會以石膏、植入骨釘、骨板等方式固定，只要妥善固定，後續復原會更順利，而正確復健能提升肌肉力量與關節活動，促進骨頭癒合。

尤其骨折後1至2年，看似癒合的骨頭仍處在重塑的新陳代謝期，骨頭強度可能尚未恢復如受傷前，可以嘗試溫和運動，有助提升癒後的骨頭強度，盡量避免激烈活動。





以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.29%87.71%
2021-07-09-2021-07-13
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀