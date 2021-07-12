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第二劑莫德納疫苗　第1、2劑間隔時間調整！

第二劑莫德納疫苗　第1、2劑間隔時間調整！
第二劑莫德納疫苗　第1、2劑間隔時間調整！

健康醫療網

2021-07-12 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（12日）表示，現階段調整莫德納疫苗的第1、2劑接種間隔時間，包括第一類接種對象、國籍航空的機組員與與孕婦第二劑，維持至少間隔28天後接種，其餘類別調整接種間隔時間為10至12週，並依照疫苗供貨情形滾動式調整，現階段不能混打。

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莫德納第二劑接種　間隔10至12週不影響

陳時中提到，關於第二劑莫德納的疫苗接種，基本上都是根據疫苗的供應量及相關的科學數據來接種，都有顯示10至12週疫苗的效果沒有比較差，因此在衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議第4次臨時會議決議有此建議。

未來新增兩項數據　施打劑次及人口數

指揮中心指出，截至昨（11）日COVID-19疫苗，包含Moderna及AstraZeneca，累計接種356萬5840人次，以人口涵蓋率約14.87%。未來為了便於在國際比較，陳時中說，將來也會用「劑次」跟「人口」來比較，世界有些國家施打已超過100%，基本上不是使用人口涵蓋率，從施打多少劑跟人口做比較，未來會針對這兩項數目再一併公布。

依據國外臨床試驗資料分析顯示，Moderna COVID-19疫苗完成接種第一劑14天後保護力約81%，另依據WHO建議接種間隔最晚可至12週，指揮中心考量政策需要並參考ACIP建議，亦將Moderna COVID-19疫苗接種間隔調整為10至12週，並持續視疫情狀況及疫苗供貨情形，滾動調整接種政策。

接種第二劑疫苗前　備妥相關文件

指揮中心提醒，前往接種第二劑疫苗前，請確認備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種之醫療院所補發，再完成第二劑接種。此外，籲請民眾完成疫苗接種後，須持續積極配合各項防疫措施，並落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人防護，以全面保護自我與家人的健康，有效降低染疫風險。



資料來源：健康醫療網 第二劑莫德納疫苗　第1、2劑間隔時間調整！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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