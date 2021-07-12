泰國同意疫苗混打　中國科興後第2劑AZ

（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）泰國政府今天宣布，接種一劑中國科興疫苗的民眾，第2劑將注射阿斯特捷利康，以增加對變種病毒的免疫力，已接種兩劑科興的醫護人員將注射第3劑補強。
泰國2019冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴峻，民族報（The Nation）報導，泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，國家傳染病委員會同意第一劑接種科興疫苗（Sinovac）的民眾，第2劑將接種阿斯特捷利康（AstraZeneca），以增加對變種病毒的免疫力。
阿努廷表示，兩劑間隔為3到4週，醫院可開始執行這項規定。他也指出，接種兩劑科興疫苗的醫護人員將有第3劑補強，第3劑較大的機率為AZ疫苗。
泰國目前施打的疫苗為科興、中國的國藥（Sinopharm）及AZ。
泰國衛生部昨天公布4月至7月統計資料，完成接種2劑科興疫苗的67萬7348名醫護人員中，有618人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中1名護理師病故，1人情況危急。
由於科興疫苗保護力遭泰國民眾質疑，疫情指揮中心顧問烏東（Udom Kachinthorn）日前透露，mRNA疫苗如輝瑞（Pfizer）、莫德納（Mordena）或AZ疫苗可能將用在已完整接種科興的70萬名醫療人員身上，做為第3劑補強。
泰國政府預計7月底或8月將接收美國捐贈的150萬劑輝瑞疫苗，政府購買的2000萬劑輝瑞預計10月到貨。（編輯：廖漢原）1100712