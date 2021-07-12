竹市議員李妍慧號召成立做工行善團 助弱勢修房舍

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財團法人昌禾教育事務基金會楊勝翔董事長表示，對於弱勢家庭房屋之修繕，因為本業是建設公司，會勘案例房屋時容易專業且精準地找出問題點所在，「這是我們的專業，能發揮所長回饋社會，覺得很開心。」
「新竹市做工行善團」針對經濟有困難、房屋老舊、殘破漏水等家庭給予協助。並請相關廠商，包括木工、水電、油漆、鐵工、鷹架等，進行可行性評估，所有廠商一次到位為房屋總體檢，如此有效率地進行修繕，並兼顧施工品質，讓弱勢屋主很快感受到修繕後的房屋變化。
總工會莊鑑川理事長表示，很感謝受邀參加「做工行善團」服務，跟昌禾、李妍慧議員一起做公益。修繕案例中，有百歲榮民、弱勢家庭、獨居老婦人以及獨居老人，從會勘決定修繕項目，到後續聯絡志工廠商到完成修繕，看到屋主臉上揚起滿意的笑容，自己心裡也覺得很感動。
崇德會陳松軒會長表示，平常崇德會多進行「人」的服務，這次加入做工行善團，進化為對「家」的服務。陳松軒認為，貢獻社會、協助弱勢，這就是崇德會的宗旨，未來會與「做工行善團」案例合併訪視，後續持續做公益、做愛心。
新竹市做工行善團從今年年初開始至目前為止已完成4組案子，包括一、興學街獨居老人，家中遮雨棚破損、壁癌肆虐，頂樓木質天花板腐朽損壞；二、光復路弱勢家庭，家中屋頂鐵皮破損、馬桶堵塞、廚房地板凹陷、房間木質隔板腐壞；三、水源街百歲榮民，家中天花板塌陷、廁所窗櫺損壞；四、水源街獨居奶奶，家中下雨時，因高低差不均導致雨水倒灌，造成積水。在「做工行善團」的協助下，重新整修遮雨棚、粉刷壁癌以及木質天花版拆除作業；進行鐵皮補修、提供新馬桶、抽油煙機、廚房地板重新鋪平以及房間木板換新；還有天花板整修、燈具翻新、浴室窗櫺重新修補、粉刷；甚至加裝遮雨棚至天井外，遮擋雨水，防止雨水流入室內。
李妍慧表示，若有弱勢家庭需要協助歡迎轉介，也歡迎各位善心人士加入「新竹市做工行善團」行列。