殘劑疫苗現場如搶頭香？招名威憂２風險：恐成防疫破口。

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招名威教授表示，疫苗雖為健康安全的必要手段，但也會牽扯到政治，甚至被視為戰略物資，各種因素確實讓台灣取得、購買疫苗大不容易，也因此殘劑疫苗被發揚光大，將疫苗運用到玲離盡致。
殘劑疫苗如同紅利一般，除了要排隊以外，最主要也是要有殘劑，如原預定接種者因擔心疫苗副作用、無法抽空、發現自己不適合施打等因素取消、沒有施打才會有，若都完全施打完畢，自然就不會有，也就並非一定打得到。
若民眾對殘劑疫苗抱著有排隊、有報名就接種得到的期待，那麼自然容易有所落差、感到失望，等待氣急攻心、天熱讓人不適、排隊還可能讓自己暴露在風險當中。民眾為防疫重視疫苗固然值得高興，不過也提醒施打疫苗雖然重要，但應以正確的觀念看待殘劑疫苗為佳。
搶打殘劑疫苗２大隱憂，招名威：恐成防疫破口。
近日不斷傳出民眾為搶打殘劑疫苗，出現民眾大熱天苦苦等候、甚至出現如搶頭香般的景象，還有民眾因此跌倒，對此招名威教授指出兩大隱憂。
招名威教授表示，施打疫苗的目的是為了身體不受病毒威脅、維護生命安全，但施打疫苗也一樣會感染病毒，排隊搶打的場合如同搶名牌、搶頭香一般擁擠，如同大賣場搶購一樣，形成變向群聚，非常難達到保持社交安全距離，並且也同時增加接觸的風險，即便自己刻意保持距離，但難保他人從身邊擠過、發生擦撞等。倘若當中有染疫者在現場，沒有人知道，就有可能形成飛沫傳染或接觸傳染形成防疫破口，那將本末倒置。且疫苗要出現功效也得等待時間，並非施打當下就立即有保護力，若當下就染疫，疫苗恐怕還來不及保護。
另外，大熱天的排隊、奔跑、等候，對人體而言也容易出現缺水、中暑甚至熱衰竭的情況，讓身體狀況變差，甚至導致猝死。日前全台關注打疫苗後猝死，為了防範意外發生，提醒民眾施打前應先與醫師確認慢性病、用藥等情況，但其實排隊搶打也是其中一項因素，真正因疫苗導致死亡的不良反應機率其實非常低，怕的就是這些施打疫苗過程中所遇到的各項問題導致死亡，包括劇烈運動、天氣炎熱、地點不佳、未補充水份等都有可能是風險。
排殘劑疫苗要注意什麼？招名威指３大重點。
招名威教授建議，民眾若要打殘劑疫苗，最好的方式就是線上報名，等到輪到自己了再到現場即可，如此可大幅降低飛沫傳染及接觸傳染的風險。出門前先補充足夠的水分，到現場後也要做好防疫及注意個人安全，包括了佩戴好口罩、口罩遮好口鼻，時時留意保持社交安全距離，並且也留意自身的腳步以免跌倒，避免出現奔跑等劇烈運動、陽光曝曬等，以免中暑、熱衰竭等情況出現。
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