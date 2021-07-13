《斯卡羅》4語交雜　温貞菱「無一不是挑戰」

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温貞菱說：「蝶妹這角色是內心很強大的女性，面對著自己一直逃避的身分認同，承載著巨大的悲歡離合，隱忍著自己的情緒。」為了揣摩這個婢女角色，温貞菱熟讀原著陳耀昌的小說《傀儡花》，以及李仙得的《南台灣踏查手記》和必麒麟的《歷險福爾摩沙》，劇組也安排語言課和文史課，老師教温貞菱唱排灣族語歌曲，學習用排灣族語說出日常事物，她說：「很像從小學到大的語言，讓我各方面都更快、更容易接近角色。」
温貞菱因疫情之故，打亂了規畫好的拍片計畫，卻讓她意外得到充電的機會。「疫情期間，我觀賞不同國家的電影，是一種意識上的旅行。」她不會錯過每年「像回家鄉般」的台北電影節，而這些觀影經驗經常是「旅遊指標」，她的旅遊方式十分彈性，喜歡山海與鄉村，也喜歡都市中的博物館、美術館，並隨時用相機記錄沿路所見所聞，温貞菱出一趟遠門要做很多準備工作，無非就是希望能多拍一些，「時間會讓你忘記一些情緒、味道，甚至情感，但底片不會。」
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