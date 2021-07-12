COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

將接台中市警察局長　蔡蒼柏：首要做好防疫工作

▲警政署12日宣布台北市政府警察局長由台中市政府警察局長楊源明（左）接任，警政署副署長蔡蒼柏（右）接掌台中市警局長。（中央社檔案照片）
▲警政署12日宣布台北市政府警察局長由台中市政府警察局長楊源明（左）接任，警政署副署長蔡蒼柏（右）接掌台中市警局長。（中央社檔案照片）

中央社

2021-07-12 22:56:13

（中央社記者黃麗芸台北12日電）警政署今天宣布，副署長蔡蒼柏16日調任台中市警察局長。蔡蒼柏今晚表示，明早將南下拜會台中市長盧秀燕，上任後將力求治安平穩，首要做好防疫工作，不容防疫破口出現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於台北市警察局長陳嘉昌16日將屆齡退休，警政署今天宣布，其遺缺將由台中市警察局長楊源明接任，另蔡蒼柏調任台中市警察局長，相關人事案將於16日辦理交接。

蔡蒼柏晚間接受媒體聯訪時表示，自己從小在嘉義成長，過往任職單位也多在雙北和金門，雖然和台中淵源不深，但接任新職的心情感到很高興，且預計明天早上南下拜會台中市長盧秀燕，除報告自己的工作理念外，也會看盧秀燕有何指示。

他提到，楊源明任內做得很好，觀察台中槍擊案件發生率也較早期減少許多，自己上任後將力求治安平穩，人事方面也先以安定為主。

除此之外，蔡蒼柏認為，眼下防疫工作最重要，不容許有防疫破口、疏失出現；另，立委陳柏惟罷免案暫定8月底投票，中選會預定16日討論罷免是否延期，若如期舉行，屆時也將確保選務工作平安順利完成。

蔡蒼柏指出，行政院長蘇貞昌先前強調絕不容許黑道幫派依附各種行業、危害治安，將持續強力肅清黑道幫派不法情事，以及打擊網路詐騙和網路賭博案件；針對台中交通事故頻釀死傷情形，也會努力尋求改善、解決之道。

現年63歲的蔡蒼柏為中央警察大學45期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，歷任行政、保安、交通及刑事等警察工作，曾任刑事局偵查隊長、台北市及台北縣政府警察局分局長、金門縣警察局局長、新北市警察局主秘、副局長、保安警察第二總隊總隊長、警政署主秘、刑事局長及警政署副署長，熟稔警政各項勤（業）務，統合及溝通協調能力俱佳。（編輯：李錫璋）1100712

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
50%50%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
81.82%18.18%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
12.85%87.15%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀