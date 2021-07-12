13日微解封　休閒農場絕大多數禁室內用餐

（中央社記者楊淑閔台北12日）13日起防疫微解封，農委會今天公告休閒農場防疫管理措施，規範戶外及室內分別降載至40%及30%容留人數，且絕大多數縣市禁止室內用餐，也不開放用餐式或水域活動的體驗課程。





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農委會輔導處表示，因應明天起微解封，今天公告「休閒農場防疫管理措施」，提供業者在工作人員健康管理與防護措施、遊客人流管制措施等面向有所依循。





輔導處休閒產業科長楊欣佳指出，遊客人流管制措施方面，微解封仍是3級警戒，戶外及室內分別降載至40%及30%容留人數；待2級警戒時，戶外及室內才分別降載至60%及50%容留人數。





楊欣佳說，必須要落實預約入園制，這很重要，每團體室內不得超過5人、室外不得超過10人，還要採單一出入口動線，劃定遊客進出場域或室內空間的動線、分流及適當社交距離，並落實實聯制。





室內用餐方面，他指出，今天公告的措施有提供餐食區防護措施，可室內用餐，並會滾動調整，內容包含「保持顧客用餐距離，桌次、座位間均至少1.5公尺以上」、「調整供餐方式，以個人套餐、分菜後再上菜、自助餐由專人服務型態為主」等。





不過他表示，目前各地方政府絕大多數沒有開放，因此休閒農場必須遵守，不能在室內用餐；若有少數地方政府公告開放，也須依循、落實相關防疫規定進行。





另外，楊欣佳強調，釣蝦場不是農委會主管，但是配合中央流行疫情指揮中心禁止水域活動的規定，以及絕大多數地方政府禁止室內用餐下，休閒農場禁止進行撈魚等水域體驗課程。





他表示，若有休閒農場不遵守指揮中心或各縣市政府公布的防疫相關規範辦理，可依消費者保護法、傳染病防治法懲處，也可根據休閒農業輔導管理辦法限制局部營運或全面禁止營運。（編輯：張雅淨）1100712



