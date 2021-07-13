印尼單日確診逾4萬再破紀錄！將為醫療人員 追加莫德納
印尼新冠肺炎疫情嚴峻，12日又破單日最高紀錄，通報40427例確診、891例死亡；首都雅加達情況嚴重，單日新增病例就佔14619例。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-13 06:55:19
綜合外媒報導，印尼已連續4天，單日確診病例都超過35000例，累計已有逾256萬例感染、67355例病歿。多地醫療資源緊繃，醫用氧氣缺乏，印尼政府發言人強調，已採取多項措施來解決病床和氧氣短缺的問題，並通過緊急情況的遏制措施，以促進疫苗接種和減少人們的行動能力。
印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特(Luhut Binsar Pandjaitan)表示，政府將加大疫苗接種力度，由目前的每天能接種約100萬人，增加到每天200萬人。
印尼衛生部長薩迪金 (Budi Gunadi Sadikin) 也透露，由於政府計畫大量增加病床數和醫用設備，需要再招募至少3000名醫生、16000名護士，不排除讓處於最後一個學期的實習生，在通過能力測試後投入抗疫。
薩迪金還指出，雖然許多醫護人員都已接種科興(Sinovac)疫苗，但由於感染的前線人員越來越多，因此打算用莫德納(Moderna)疫苗為他們進行第3次接種，希望盡可能保護前線醫護。美國政府援助的300萬劑莫德納疫苗已在11日抵達印尼，報導提到，有近一半將用來為147萬名前線人員，進行第3次加強注射。