家論壇》黎榮章／鄭文燦聲量受挫　下一個綠營明星是誰？

桃園市長鄭文燦是民進黨備受矚目的明日之星，也是外界最看好的蔡英文2024接班人之一。然而本土疫情爆發，這波從華航富諾特開始引燃並延燒全台的瘟疫，使機場所在地桃園市的大家長鄭文燦難辭其咎，甚至被藍營點名是「4大禍主」之一，進而影響了他的滿意度。ETtoday的6月最新台灣政治領袖調查就顯示，鄭文燦由前次調查（3月）的第3名下滑至第8名，名次掉落幅度有5名之大。





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透過QuickseeK快析輿情資料庫，比較本波本土疫情重災區的雙北首長與鄭文燦的聲量，可發現柯、侯因身處疫情重災區，聲量隨著疫情一路往上走，對比疫情爆發前後聲量差異，柯在三人中從67％上升至69％，侯從14％上升為23％，鄭則從19％驟降至8％。雙北在5月17日萬華疫情爆發，聚集全國目光，而桃園雖默默協助收容新北病患，但執政首長黨派不同，大做文章怕反遭藍營痛批吃豆腐，加上3+11標籤在身，不宜引人注目，因此鄭文燦網路聲量一直沉潛。





▲柯文哲、侯友宜、鄭文燦：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）

鄭文燦不僅總體聲量下滑，在綠營支持者當中的聲勢也產生變化。從近1個月來綠營測翼發文提到綠營政治人物的排行發現，疫情指揮官陳時中當然高居第一，高雄市長陳其邁聲量有陳時中一半，但鄭文燦竟不到陳時中十分之一，敬陪末座。反而是過去較不受矚目的基隆市長林右昌，因積極推動市場防疫、批柯文哲輕忽，又不幸言中，獲得很好的聲量關注；國境之南的屏東縣長潘孟安，也因防堵Delta變種病毒實績，聲量提升；潘、林兩人聲量都超越身為直轄市長的鄭文燦。





▲臉書親綠粉專：綠營政治人物相關聲量數（圖／QuickseeK提供）

陳其邁本來就有很好的網路聲量基礎，在疫情中的雷霆手腕又讓他更上一層樓。但綠營側翼粉專六月後討論潘、林的文章數也多、互動率佳，顯示政治人物「真金不怕火煉」，危機處理得當，反而能成為很好的轉機。討論鄭文燦的整體文章數則相形見絀，凸顯他的沉潛。





對付Delta變種病毒，潘孟安與中央政府積極配合，確實落實匡列、疫調、篩檢，親綠粉專百柯全書就說「藍白蟑螂正因屏東DELTA擴散自以為撿到槍…屏東確診今天+0，全台60例，雙北佔55例，佔全台確診數比例91.6%」，對於潘孟安的表現大為讚賞；林右昌則為了防疫策略不斷對台北市政府喊話，包括市場、賣場分流政策，多次指出台北防疫問題。同時親綠粉專孟買春秋也幫腔表示，「林右昌真倒霉，被雙廢左右夾擊，其中一個還謊話連篇。」





▲臉書親綠粉專：綠營政治人物相關貼文數據（圖／QuickseeK提供）

綜觀鄭文燦近期的聲量變化，縱使民進黨支持者過去對鄭文燦有很高的期待，近期因疫情發展，轉移了大家的注意力；鄭文燦能否在後疫情時代撕下3+11標籤，重新贏得支持者信心，或者民進黨會有新的明星崛起？防疫表現牽動政治人物未來的政治資本，尤其兩屆任期將滿的潘孟安、林右昌、鄭文燦等人未來動向引人注目，在黨內的權力聲勢會如何變化，大家都拭目以待。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





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