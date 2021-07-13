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賈永婕蹭郭董熱度　曝2人通話內容：以大哥為榮

▲郭台銘（左圖）完成疫苗簽約，賈永婕致意。（圖／資料照、賈永婕IG）
▲郭台銘（左圖）完成疫苗簽約，賈永婕致意。（圖／資料照、賈永婕IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-13 09:21:13｜2021-07-13 09:23:45

鴻海創辦人郭台銘昨（12日）證實與上海復星完成購買BNT疫苗的合約簽署，加上台積電的數量，最快9月底會有1000萬劑疫苗從德國出貨，消息令各界振奮。「抗疫女神」賈永婕晚間PO出長女安安和郭董的合照，自招蹭對方熱度，更分享與郭董熱線的內容。

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賈永婕表示，10日和「大哥」郭台銘通電話，兩人「互相取暖」，接著自嘲：「哈哈哈哈我哪根蔥啦！」透露郭董用很宏亮的聲音對她說：「永婕我一定挺妳，妳是我妹妹！」讓賈永婕感動喊話：「大哥我以你為榮！」

▲郭台銘（右）緊摟安安的肩。（圖／賈永婕臉書）
▲郭台銘（右）緊摟安安的肩。（圖／賈永婕臉書）
對於今天要到亞東醫院打第二劑AZ疫苗，賈永婕不忘宣導：「打得到的疫苗，就是好疫苗！」貼文發布後引起熱議，有網友開玩笑要賈永婕和郭台銘挑戰總統大位，「正副總統候選人組合嗎？」本人大笑回：「安安嗎？史上最年輕的！」（編輯：楊穎軒）

▲賈永婕全文。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕全文。（圖／賈永婕臉書）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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