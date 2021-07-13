買星巴克驚「怎怪怪的」！她抬頭一看秒愣　釣店員曝真相

許多人每天都會習慣來一杯咖啡，除了在家自己沖泡咖啡，也有人會選擇到超商、專賣店買個方便；對此，就有一名女網友發文，表示她日前到知名連鎖咖啡店星巴克消費時，驚覺「怎怪怪的」，抬頭一看便立刻愣住，貼文一出，也釣出店員曝光真相。





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該名女網友昨（12）日在社群平台《Dcard》上以「星巴克 我看到了喔」為題發文，表示她記得以前曾經在網路上看過星巴克曾說過，要禁止塑膠吸管，也誓言在2020年，在全球門市將會「看不到半根」塑膠吸管。





豈料，她日前點完星冰樂以後，想說「怎麼哪裡怪怪的」，抬頭一看才發現店員給了「塑膠吸管」，雖然知道用紙吸管較環保，但喝星冰樂用紙吸管的話，沒過多久都會爛掉，讓她矛盾之餘，也不禁懷疑難道是「趁著疫情默默回歸」嗎？





▲原PO日前買星巴克，發現「怪怪的」，原來是拿到「塑膠吸管」。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中，也釣出自稱是星巴克「夥伴」及內行網友回應，「星巴克現在的吸管是紙吸管跟PLA吸管，其實PLA的成本比較低，但紙吸管對於愛地球的大家來說感覺比較『環保』，對於一般大眾來說提供紙吸管在環保這個議題上比較『美觀』，但明明大家都不愛紙吸管啊（也許這樣也是變相讓大家不要一直使用吸管），這兩種的話看門市自己想要訂哪一種，至於PLA是什麼，可以看看下面這張圖，夥伴路過」、「到底是不是塑膠呢？答案是它當然是塑膠，只是它剛好是可被微生物分解的一個種類（biodegradable）。根據國際純化學／應用化學組織的定義「塑膠是聚合材料的通用稱呼」，所以”Poly” Lactic Acid當然是塑膠的一種！ 常見的大家都叫的出來的塑膠可能就聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯聚脂……有太多種了～」。



