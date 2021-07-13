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買星巴克驚「怎怪怪的」！她抬頭一看秒愣　釣店員曝真相

▲一名女網友表示日前到星巴克消費時，驚覺「怎怪怪的」，抬頭一看便立刻愣住，貼文一出，也釣出店員曝光真相。（示意圖／取自pixabay）
▲一名女網友表示日前到星巴克消費時，驚覺「怎怪怪的」，抬頭一看便立刻愣住，貼文一出，也釣出店員曝光真相。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 09:55:55

許多人每天都會習慣來一杯咖啡，除了在家自己沖泡咖啡，也有人會選擇到超商、專賣店買個方便；對此，就有一名女網友發文，表示她日前到知名連鎖咖啡店星巴克消費時，驚覺「怎怪怪的」，抬頭一看便立刻愣住，貼文一出，也釣出店員曝光真相。

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該名女網友昨（12）日在社群平台《Dcard》上以「星巴克 我看到了喔」為題發文，表示她記得以前曾經在網路上看過星巴克曾說過，要禁止塑膠吸管，也誓言在2020年，在全球門市將會「看不到半根」塑膠吸管。

豈料，她日前點完星冰樂以後，想說「怎麼哪裡怪怪的」，抬頭一看才發現店員給了「塑膠吸管」，雖然知道用紙吸管較環保，但喝星冰樂用紙吸管的話，沒過多久都會爛掉，讓她矛盾之餘，也不禁懷疑難道是「趁著疫情默默回歸」嗎？

▲原PO日前買星巴克，發現「怪怪的」，原來是拿到「塑膠吸管」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO日前買星巴克，發現「怪怪的」，原來是拿到「塑膠吸管」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「紙吸管真的有時候會讓我心情變很差，尤其是在喝星冰樂的時候」、「那不是塑膠..」、「我真的很討厭紙吸管，所以我都自備環保吸管」、「雖然一部分的人會認為環保觀念，但還是一堆人會跟店員要黑色字的吸管，塑膠吸管已經離不開臺灣了，畢竟從以前走到哪都是有吸管能提供的」。

其中，也釣出自稱是星巴克「夥伴」及內行網友回應，「星巴克現在的吸管是紙吸管跟PLA吸管，其實PLA的成本比較低，但紙吸管對於愛地球的大家來說感覺比較『環保』，對於一般大眾來說提供紙吸管在環保這個議題上比較『美觀』，但明明大家都不愛紙吸管啊（也許這樣也是變相讓大家不要一直使用吸管），這兩種的話看門市自己想要訂哪一種，至於PLA是什麼，可以看看下面這張圖，夥伴路過」、「到底是不是塑膠呢？答案是它當然是塑膠，只是它剛好是可被微生物分解的一個種類（biodegradable）。根據國際純化學／應用化學組織的定義「塑膠是聚合材料的通用稱呼」，所以”Poly” Lactic Acid當然是塑膠的一種！ 常見的大家都叫的出來的塑膠可能就聚乙烯聚丙烯聚氯乙烯聚脂……有太多種了～」。

▲一名自稱是星巴克夥伴的女網友留言。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名自稱是星巴克夥伴的女網友留言。（圖／翻攝自《Dcard》）
另外，也有網友提醒並給出建議，「之前做過採訪宣導一下好了。雖然PLA號稱可以降解，但因為需要苛刻的環境要求才能分解EX. 溫度，所以台灣沒有專門處理的處理廠，進到回收體系後還是會被當成垃圾燒掉喔（說環保以台灣的回收狀況只是噱頭而已）」、「事實上是，就算是較環保的PLA，在自然界中還是無法自行分解，所以對環境的影響其實還是不小喔」、「覺得紙吸管難用可以考慮一下自己帶環保吸管吧」。（編輯：郭佩蓉）

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