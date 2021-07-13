記得選高流喔！史哲預告高流中心疫苗接種站即將啟動

我是廣告 請繼續往下閱讀
史哲今天上午先後前往巨蛋、莊敬國小、高雄國際會議中心等疫苗接種站視察，並陪同市長陳其邁到高雄流行音樂中心，視察後續建置疫苗接種站的規劃與討論。期間現場動線都安排妥善，許多市民朋友也一早就來接種疫苗，相當感謝。
之前跟大家提及，高雄不只是這樣！沒錯，後續高雄流行音樂中心也將加入疫苗接種站的行列，史哲表示，雖然遇到疫情，許多演出活動取消延期，不過高雄流行音樂中心也持續地發揮它的功能與責任。
史哲指出，面臨疫情挑戰的此刻，高流也將加入抗疫行列。這一次，大家可以來高流打疫苗、也來看看高雄流行音樂中心。第一次走入高流的經驗，不是聽演唱會、是打疫苗。很獨特，但也很此刻當下的寫照。
史哲在臉書中也提醒年輕人！疫苗接種接下來就是你們的責任了！互助防疫齊心抗疫是夏日青春熱血記憶，從今天起，大家不盡要幫自己完成接種意願者登記，也要幫長輩們完成接種疫苗的預約。讓疫苗接種率能趕快擴大、普及，讓群體免疫力能夠儘快建構，讓台灣能夠準備好面對變種病毒的挑戰。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。