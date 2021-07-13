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想打哪支自己選！滿18歲開放登記疫苗　實測1方式可成功

▲今（13）日開始開放18歲以上的民眾登記疫苗接種意願，一大早民眾相當踴躍。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（13）日開始開放18歲以上的民眾登記疫苗接種意願，一大早民眾相當踴躍。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 11:57:30｜2021-07-13 12:07:15

18歲以上的民眾也能登記接種疫苗登記了！中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（13）日表示，公費新冠疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生意願登記，只要滿18歲以上的民眾，都可以前往平台意願登記。而《NOWnews》記者稍早用電腦實際到預約平台登記，順利完成。

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根據目前公費新冠疫苗預約平台頁面顯示，在原本第九類與第十類的意願登記說明欄中，已經改成了「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及民國92年(含)以前出生者」，也就是說，只要滿18歲以上的民眾都可以進入平台登記疫苗接種意願。

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▲左邊第九類預約對象新增「民國92年（含）以前出生者」，意即年滿18歲的民眾也可以登記接種意願。(圖/公費疫苗預約平台）
進入頁面之後，輸入資料包括「身分證字號」、「健保卡卡號」以及「驗證碼」，緊接進入下一步之後，可以選擇要施打的「AZ疫苗」或者「莫德納疫苗」，並且選擇「接種地區」，若兩種都可以接受，兩種都可以勾選後送出，這樣就能順利登記完成。

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▲民眾進入登記頁面輸入「身分證字號」、「健保卡卡號」以及驗證碼即可進入下一頁，選擇疫苗種類以及接種地區。（圖/翻攝公費疫苗預約平台）
不過，該調查僅是完成施打意願及疫苗種類的登記，後續疫苗預約接種的登記時間，待由指揮中心另行公佈。而對於系統開放大塞車，記者發現多數民眾都是使用手機登記，健保快易通的APP跑不順暢，記者經實測發現，使用手機確實無法進入頁面，但使用電腦連到預約平台雖有些許卡頓或者偶爾出現錯誤，但還是能夠順利登記，用手機卡頓無法登記的民眾不妨試試，而該意願登記將從13日早上9點到19日下午5點，民眾要把握時間。（編輯：張嘉哲）

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▲完成登記後，可以在平台頁面核對相關資料。（圖/翻攝公費疫苗預約平台）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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