想打哪支自己選！滿18歲開放登記疫苗　實測1方式可成功

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在原本第九類與第十類的意願登記說明欄中，已經改成了「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及

民國92年(含)以前出生者

」，也就是說，只要滿18歲以上的民眾都可以進入平台登記疫苗接種意願。

▲左邊第九類預約對象新增「民國92年（含）以前出生者」，意即年滿18歲的民眾也可以登記接種意願。(圖/公費疫苗預約平台）

進入頁面之後，輸入資料包括「身分證字號」、「健保卡卡號」以及「驗證碼」，緊接進入下一步之後，可以選擇要施打的「AZ疫苗」或者「莫德納疫苗」，並且選擇「接種地區」，若兩種都可以接受，兩種都可以勾選後送出，這樣就能順利登記完成。

▲民眾進入登記頁面輸入「身分證字號」、「健保卡卡號」以及驗證碼即可進入下一頁，選擇疫苗種類以及接種地區。（圖/翻攝公費疫苗預約平台）

該調查僅是完成施打意願及疫苗種類的登記，後續疫苗預約接種的登記時間，待由指揮中心另行公佈