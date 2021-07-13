想打哪支自己選！滿18歲開放登記疫苗 實測1方式可成功
18歲以上的民眾也能登記接種疫苗登記了！中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（13）日表示，公費新冠疫苗預約平台今早開放民國92年以前出生意願登記，只要滿18歲以上的民眾，都可以前往平台意願登記。而《NOWnews》記者稍早用電腦實際到預約平台登記，順利完成。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 11:57:30｜2021-07-13 12:07:15
根據目前公費新冠疫苗預約平台頁面顯示，在原本第九類與第十類的意願登記說明欄中，已經改成了「高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及民國92年(含)以前出生者」，也就是說，只要滿18歲以上的民眾都可以進入平台登記疫苗接種意願。
進入頁面之後，輸入資料包括「身分證字號」、「健保卡卡號」以及「驗證碼」，緊接進入下一步之後，可以選擇要施打的「AZ疫苗」或者「莫德納疫苗」，並且選擇「接種地區」，若兩種都可以接受，兩種都可以勾選後送出，這樣就能順利登記完成。
不過，該調查僅是完成施打意願及疫苗種類的登記，後續疫苗預約接種的登記時間，待由指揮中心另行公佈。而對於系統開放大塞車，記者發現多數民眾都是使用手機登記，健保快易通的APP跑不順暢，記者經實測發現，使用手機確實無法進入頁面，但使用電腦連到預約平台雖有些許卡頓或者偶爾出現錯誤，但還是能夠順利登記，用手機卡頓無法登記的民眾不妨試試，而該意願登記將從13日早上9點到19日下午5點，民眾要把握時間。（編輯：張嘉哲）
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