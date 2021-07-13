同事聽「居家辦公」狂搖頭！她體驗1hr秒懂：比上8hrs累
疫情三級警戒近2個月，雖然今（13）日起，配合中央部分管制措施「微解封」，但仍有不少工作崗位維持居家辦公。對此，一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》提到，六月份公司開始實施分流上班，她好意詢問有孩子的同事「要不要申請在家上班？好好陪伴小孩」，同事卻狂搖頭，後來對方帶來兩位「天使般」的小孩來公司，她體驗1小時後秒懂理由，崩潰直呼「比上班8個小時還累」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 15:04:09
原PO表示，六月份公司開始實施分流上班，她在上班前夕詢問一位家中有小孩的同事說「之前你覺得上班時間長，都沒有時間陪伴小孩，你要不要申請在家上班？好好陪伴小孩」，同事像是吃了搖頭丸一樣狂搖頭，讓她感到相當困惑，並稱「好吧，正式開始上班後，不要跟我說，都在上班沒時間陪小孩喔！」
直到幾天前，同事帶著他兩個「天使般」的小孩過來公司，一個小時後，原PO嚇得立馬打給老闆，拜託老闆讓她請假，激動的說「用曠職什麼也好，我一定要逃離公司……太可怕了，兩隻完全沒安靜過」，她崩潰表示「體驗完1個小時，比上班8個小時還累」，並向該同事說「夭壽，我不生了」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛笑翻回應「看來妳已經知道她為何不申請在家了齁」、「一隻就很恐怖了還兩隻」、「終於知道為什麼他會狂搖頭了吼XDD」、「少子化辦公室又一政績」。（編輯：賴詠璿）
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