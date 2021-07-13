乳外暖醫返鄉開診 女性獨立專區打造舒適隱私一站式服務
記者陳美嘉／高雄報導
2021-07-13 16:10:17
乳房外科權威醫師魏銓延，在台東馬偕服務8年多，替無數東部及偏鄉女性提供完整的乳房診療。受高雄博田國際醫院國際乳房醫學中心之邀聘，回到家鄉高雄開診，帶著對女性醫療的專業，特別打造「女性獨立專區」，讓看診女性可以擁有舒適安全且隱私的一站式醫療服務。
「車開出草埔隧道後，從後照鏡看著台東漸漸縮小到不見，心情更是無限的感傷......」，這是魏醫師在自己的臉書專頁寫下的一段話，在台東服務多年，魏醫師除了替患者看診，更以專業的角度貼心關懷患者，專長乳癌篩檢及預防治療、乳房腫瘤微創手術等。此次回到高雄開診，魏醫師與博田國際醫院攜手打造溫馨的「女性獨立專區」，將診間換上淡粉典雅的顏色，希望舒緩病患看診時的緊張情緒，也特別將二樓明亮開闊的獨立空間作為女性候診區，並將整個環境動線以女性需求為出發；更引進最新的超音波乳房攝影、核磁共振等儀器設備，檢查準確率高達96%。魏醫師說，這裡提供的是飯店式的服務及空間，患者也擁有舒適及隱私性，再加上社區醫院的便利性，讓有需求的女性更舒適安全。
在高雄博田國際醫院，魏醫師將建置更廣的醫療服務，目前已設立「線上關懷服務」，提供舊病友一對一的線上諮詢，更特別與博田國際醫院商議，針對台東患者提供視訊診療、開立處方箋等服務，期望透過博田國際乳房醫學中心團隊，能為各地有醫療需求的女性患者帶來更多醫療福音。