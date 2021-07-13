乳外暖醫返鄉開診　女性獨立專區打造舒適隱私一站式服務

乳房外科權威醫師魏銓延，在台東馬偕服務8年多，替無數東部及偏鄉女性提供完整的乳房診療。受高雄博田國際醫院國際乳房醫學中心之邀聘，回到家鄉高雄開診，帶著對女性醫療的專業，特別打造「女性獨立專區」，讓看診女性可以擁有舒適安全且隱私的一站式醫療服務。





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「車開出草埔隧道後，從後照鏡看著台東漸漸縮小到不見，心情更是無限的感傷......」，這是魏醫師在自己的臉書專頁寫下的一段話，在台東服務多年，魏醫師除了替患者看診，更以專業的角度貼心關懷患者，專長乳癌篩檢及預防治療、乳房腫瘤微創手術等。





▲醫院引進最新的超音波乳房攝影、核磁共振等儀器設備。（圖／博田國際醫院提供）

在高雄博田國際醫院，魏醫師將建置更廣的醫療服務，目前已設立「線上關懷服務」，提供舊病友一對一的線上諮詢，更特別與博田國際醫院商議，針對台東患者提供視訊診療、開立處方箋等服務，期望透過博田國際乳房醫學中心團隊，能為各地有醫療需求的女性患者帶來更多醫療福音。



