宮廟、展覽、運動場館微解封　北市府公布細節

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸趨緩，防疫指揮中心雖然將三級警戒延長至26日，不過部分行業有開放微解封。而繼昨（12）日公布托育機構及電影院的微解封細節後，北市府今天再公佈宮廟、展覽場館以及運動場館的微解封細節。台北市長柯文哲強調，最重要的仍是維持社交安全距離。





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台北市轄下的6個運動場館，包含台北體育館、台北田徑場、景美游泳池（健身房部分）、青年公園棒球場、新生公園棒球場以及天母運動公園網球場，都將進行微解封。此外台北市內的48處河濱及河堤內公園運動場，也將開放部分不需近距離接觸的運動；此外台北市12個區的運動中心，其中大同運動中心將在13日開放，16日起開放其他各區運動中心。





而針對台北市內的各個展覽場館，除了進出維持實名制、測量體溫並消毒外，場館方面每兩個小時就要進行清場消毒，此外場館必須維持單一出入口，參觀民眾也要維持1.5公尺以上的社交距離，各場館的同時進場人數也不能超過100人。





至於宮廟、教堂部分，除了禁止飲食、全程配戴口罩以及實名制外，在恢復開放前應向台北市民政局擬定相關防疫計劃，報請單位核准後才能開放。此外宮廟與教堂同樣只能開放單一出入口，並規劃相關動線，讓民眾維持1.5公尺的社交距離。至於靜態的宗教儀式，民眾也必須採取梅花座。北市府強調，如果在開放後傳出相關確診者，該場所將立即暫停開放。



