不能播江南Style！韓國連7日確診破千　禁健身房放嗨歌

韓國近日新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，13日再度通報新增1150確診案例，連續7日單日新增確診逾1000例。為了防止疫情擴散，韓國當局不僅從12日起實施為期2週的四級防疫措施，更推出防疫新政策，要求健身房在ZUMBA、飛輪等集體有氧運動時，禁止播放每分鐘超過120拍（bpm）的快節奏音樂，來防止運動者呼吸頻率過快，或將汗水濺到別人身上，導致疫情擴散。





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根據《韓聯社》報導，韓國中央防疫對策本部13日通報，截至13日0時為止，新增1150例確診，累計確診達17萬296例，另外新增2例死亡，累計死亡2046例。韓國已經連續7天單日新增逾1000例，其中病例集中在首都圈，首都圈12日起啟動最高警戒級別的四級防疫措施。但考量到週末檢測量減少影響通常會持續到週二，非首都圈的社區感染佔比逼近30%等因素，疫情蔓延全境形勢堪憂。





▲為了防堵疫情，韓國當局要求健身房在集體有氧運動時，禁止播放每分鐘超過120拍（bpm）的快節奏音樂。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

為了防堵疫情，韓國當局也祭出防疫新規，根據《路透社》報導，除了社交距離以及旅行限制以外，韓國當局要求健身房業者在進行飛輪等集體有氧運動的時候，不得播放每分鐘超過120bpm的快節奏音樂。韓國衛生官員表示，這是為了要防止運動者呼吸過快或是汗流太多濺到別人身上。





但這項規定引起了輿論批評，部分反對派議員嘲諷這根本是「無稽之談」，健身房業者則是認為這種規定不會對遏止疫情出現作用，非常「不切實際」。





韓國國民力量政黨金龍泰質疑，「有誰會在運動的時候檢查歌曲的bpm」，首爾一間健身房老闆康鉉庫（音譯，Kang Hyun-ku）表示每天播放快歌已經成為他的例行公事，並質疑是否真的能證明播放快歌或是古典樂對病毒傳染的影響。康鉉庫更指出，「現在許多人都會使用自己的耳機，那要如何進行管制」。有韓國民眾認為，政府制定的健身房限制過於官僚主義，好像制定的人從來沒在健身房鍛鍊過一樣。





除了歌曲類型之外，韓國當局還限制健身房的跑步機速度最高為每小時6公里，並且禁止使用淋浴設備，還限制乒乓球桌僅能2人同桌使用。韓國衛生官員表示，這些都是採納廣泛意見後才做的決定。韓國總統文在寅則表示，想到中小企業受到疫情政策束縛，就感到心情沉重，希望民眾能有多一點耐心。





《路透社》報導指出，雖然有120bpm的規定，但是仍然可以收聽韓國防彈少年團（BTS）的熱門歌曲，例如「Dynamite」和「Butter」。但如果是PSY風靡全球的熱門歌曲「江南Style」，就超過標準、不能收聽。



