還有13萬劑莫德納　陳其邁：「按照規劃」打好打滿

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針對還剩下13多萬劑莫德納疫苗，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，這禮拜接種計畫本來就是針對65-69歲施打，分成四天，接種通知書18萬5千份，7月12日扣掉32,000劑還有15萬人，從昨天到今天統計接種8成，且還有第一類以及及孕婦等高風險民眾的第二劑。
陳其邁也公布，會繼續開設大型接種站，除了巨蛋、高雄展覽館，包括高雄流行音樂中心，本週四（15）日起也將開始施打疫苗，以加速疫苗施打速度。
陳其邁說，高雄流行音樂中心還沒正式展演，有做過負載測試，這是第1次還沒正式演出前，就先借用來做大型接種站。他今早前往視察，發現看愛河灣的風景非常漂亮，市府會盡力讓民眾在輕鬆的環境中，將疫苗打好打滿。
針對中央推出的疫苗意願登記系統，陳其邁表示，從65歲以下採取中央公費疫苗預約制度，第二輪預約者今天上午很多人收到簡訊通知預約，希望大家在7月16日至7月22日準備施打，未來3周全是AZ疫苗，1922網站、健保快易通APP、鄉鎮衛生所、四大超商、健保特約藥局等五大方式可預約接種。
截至昨天，高雄市75歲以上長者疫苗接種率達71.1%，70至74歲達74.2%，本週開始接種的65至69歲，接種率24.8%。總計高雄市65歲以上應接種人數48萬2860人，實際接種人數為26萬1737人，平均接種率54.2%。
由年齡層來看，65至69歲族群因為身體較健朗，活動力也較強，希望能在7月15日之前，達到接種率75%的目標。
另外，7月12日應接種人數3萬7668人，實際接種3萬1295人（含不在籍677人），單日接種率達83.08%。今天上午的接種率也達80.57%，都是相當高的接種比例。
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