COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

還有13萬劑莫德納　陳其邁：「按照規劃」打好打滿

▲根據疫情指揮中心今（13）日公布的統計數據，截至昨日為止，莫德納疫苗高雄約剩13萬劑、市長陳其邁表示，「按照規劃」一歲一歲打下去打好打滿。(圖／高市府提供)
▲根據疫情指揮中心今（13）日公布的統計數據，截至昨日為止，莫德納疫苗高雄約剩13萬劑、市長陳其邁表示，「按照規劃」一歲一歲打下去打好打滿。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-13 18:10:05

根據疫情指揮中心今（13）日公布的統計數據，截至昨日為止，莫德納疫苗高雄約剩13萬劑、市長陳其邁表示，高雄市接種順序是按照年齡一歲一歲打，精準計算多少疫苗發多少通知書，今天開始施打65至66歲，15日前會打完，以達到接種率75%的目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市65歲以上應接種人數48萬2860人，實際接種人數為26萬1737人，平均接種率54.2%。（高市府提供）
▲高雄市65歲以上應接種人數48萬2860人，實際接種人數為26萬1737人，平均接種率54.2%。（高市府提供）
針對還剩下13多萬劑莫德納疫苗，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，這禮拜接種計畫本來就是針對65-69歲施打，分成四天，接種通知書18萬5千份，7月12日扣掉32,000劑還有15萬人，從昨天到今天統計接種8成，且還有第一類以及及孕婦等高風險民眾的第二劑。

▲高雄市加快疫苗施打速度，陳其邁也宣布高雄流行音樂中心，本週四起也將開設大型接種站。（圖／高市府提供）
▲高雄市加快疫苗施打速度，陳其邁也宣布高雄流行音樂中心，本週四起也將開設大型接種站。（圖／高市府提供）
陳其邁也公布，會繼續開設大型接種站，除了巨蛋、高雄展覽館，包括高雄流行音樂中心，本週四（15）日起也將開始施打疫苗，以加速疫苗施打速度。

陳其邁說，高雄流行音樂中心還沒正式展演，有做過負載測試，這是第1次還沒正式演出前，就先借用來做大型接種站。他今早前往視察，發現看愛河灣的風景非常漂亮，市府會盡力讓民眾在輕鬆的環境中，將疫苗打好打滿。

▲針對中央推出的疫苗意願登記系統，陳其邁表示，未來3周全是AZ疫苗，1922網站、健保快易通APP、鄉鎮衛生所、四大超商、健保特約藥局等五大方式可預約接種。(圖／高市府提供)
▲針對中央推出的疫苗意願登記系統，陳其邁表示，未來3周全是AZ疫苗，1922網站、健保快易通APP、鄉鎮衛生所、四大超商、健保特約藥局等五大方式可預約接種。(圖／高市府提供)
針對中央推出的疫苗意願登記系統，陳其邁表示，從65歲以下採取中央公費疫苗預約制度，第二輪預約者今天上午很多人收到簡訊通知預約，希望大家在7月16日至7月22日準備施打，未來3周全是AZ疫苗，1922網站、健保快易通APP、鄉鎮衛生所、四大超商、健保特約藥局等五大方式可預約接種。

截至昨天，高雄市75歲以上長者疫苗接種率達71.1%，70至74歲達74.2%，本週開始接種的65至69歲，接種率24.8%。總計高雄市65歲以上應接種人數48萬2860人，實際接種人數為26萬1737人，平均接種率54.2%。

由年齡層來看，65至69歲族群因為身體較健朗，活動力也較強，希望能在7月15日之前，達到接種率75%的目標。

另外，7月12日應接種人數3萬7668人，實際接種3萬1295人（含不在籍677人），單日接種率達83.08%。今天上午的接種率也達80.57%，都是相當高的接種比例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
47.75%52.25%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.94%43.06%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.66%86.34%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀