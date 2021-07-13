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順益汽車員工確診卻不太配合　侯友宜要求今、明2天停業

▲新北市政府公布確診者公共足跡史。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府公布確診者公共足跡史。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-13 18:13:45

中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布新增28例本土病例，其中新北市有15例；新北市長侯友宜指出，順益汽車泰山營業所的2名員工確診，但業者有很多的疑慮且不太配合，因此要求廠區今、明2天停業，呼籲業者多多配合。

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▲新北市長侯友宜指出，順益汽車泰山營業所的2名員工確診，但業者有很多的疑慮且不太配合，要求廠區今、明2天停業。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，順益汽車泰山營業所的2名員工確診，但業者有很多的疑慮且不太配合，要求廠區今、明2天停業。（圖／新北市政府提供）
侯友宜今日在新北防疫應變會議表示，板橋、新莊各1人染疫，都是順益汽車泰山營業所的員工，昨日有個染疫的司機來修車，導致順益汽車的2名員工遭感染確診；昨日疫調後，特別要求順益汽車的63人，及隔壁同家公司的裕益43人全數篩檢，但要求的過程中，業者有很多的疑慮且不太配合，因此要求廠區在7月13、14日停業，7月15日復業時要持PCR的陰性證明，方能進場。

▲新北市新增15例本土案例，7人為家戶感染、6人為職場感染、1人為其他原因感染、1人為不明感染。（圖／新北市政府提供）
▲新北市新增15例本土案例，7人為家戶感染、6人為職場感染、1人為其他原因感染、1人為不明感染。（圖／新北市政府提供）
此外，蘆洲有4人確診，因為有1名在職場擔任裝潢工的太太，發病後傳給先生，再傳給小孩，一家3口都確診外，太太還傳給住在三重區的同事，至於太太的感染源還在調查中，希望儘速將足跡調查出來；汐止區為居家隔離解隔後，並未採取PCR的檢驗，這段時間都是居家辦公，因為要重返職場前再度的採檢，結果CT值37很低，傳播力也很低，另三重區1人在鐵工廠被感染。

新北目前有1026人居家隔離，累計確診人數為6654人，今日新增15例的確診個案，其中以新莊、蘆洲4例最多，其次為三重2例，及中和、泰山、板橋、汐止、五股各1例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數185057人，快篩陽性數1228人，陽性率為0.7％，昨日有3675人篩檢，有105人自述有北農（環南市場）接觸史，快篩陽性數6人，陽性率為0.2％。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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