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不忘初衷！G級正妹陳葳曬美照　直播上演最辣主廚

▲G級正妹陳葳計畫在Up直播中「挑戰自己的廚藝」來帶給人幸福。（圖／品牌提供）
▲G級正妹陳葳計畫在Up直播中「挑戰自己的廚藝」來帶給人幸福。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-07-14 11:00:00

2021過了一半，台灣疫情雖然不比前幾個月炎上，但相信不少人的工作、計畫被迫停擺，生活還是沒回到正軌，在這波衝擊之下，有人為了生活不得不放棄原本想做的事，但也有人透過網路科技、直播平台延續初衷，並結合興趣與工作，在防疫期間，依舊能與夢想並肩。

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台灣網紅陳葳，15歲時登上台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》一炮而紅，外型亮眼的她，在世新大學更是轟動全校的校花，因為長相甜美，又有34G傲人身材，自己的instagram有超過37萬粉絲關注。相信許多人都會被陳葳的姣好外型，火辣美照吸住眼球，殊不知打開她的IGTV，裡面誘人的吃播，除了透露自己對於美食的熱愛，她更想透過直播，學小當家一樣用料理帶給人們幸福。

▲陳葳經常在網路上分享自己的生活日常。（圖／陳葳臉書）
▲陳葳經常在網路上分享自己的生活日常。（圖／陳葳臉書）
因防疫只能待在家的陳葳，仍是經常在網路上分享自己的生活日常，她近來在專訪中表示，疫情之前有安排插畫課程，還有許多平面廣告拍攝，但現在通通被打亂，不知道延期到哪時。而四月加入了Up直播後，剛好遇到疫情延燒，陳葳發現很多人都開始居家辦公，所以在直播中也會跟粉絲們分享幾個簡單居家健身。另外，喜愛大啖美食的陳葳，也開始計畫在直播中，要用「挑戰自己的廚藝」來帶給人幸福，她自曝「因為我煮飯很難吃，連煮泡麵都會失敗，所以如果我能成功，那別人一定也可以。」

除了廚藝還正在克服，陳葳在直播中相當有信心的就是歌喉了，她大方坦承，原本自己不太會唱歌，連10個音都不會唱，但透過直播中與粉絲們練唱，竟也不知不覺累積了歌唱技巧，音感越來越好，進而解鎖了自己的新技能。而在Up直播中，陳葳感受到這個平台的觀眾多，活動豐富，就像許多綜藝節目一樣，有源源不絕的小遊戲，可以和粉絲建立各種搞笑的互動。

▲近來成為Up直播人氣直播主的陳葳，將持續連結自己的初衷與夢想，分享給粉絲們。（圖／品牌提供）
▲近來成為Up直播人氣直播主的陳葳，將持續連結自己的初衷與夢想，分享給粉絲們。（圖／品牌提供）
自從加入Up直播以來，讓陳葳感受最深的，包括每個月都有PK賽，能與全球直播主相互指教學習。以及平台中有許多國外粉絲的加入，日前便用了日文與日本粉絲道謝贈送疫苗之情。而讓她最感動的是，就算遇到語言不通的外國人，粉絲們都會第一時間跳出來幫忙即時翻譯，讓她有如在直播中經歷了一堂多國外語課，意外充實。

近來成為Up直播人氣直播主的陳葳，被問到經常被談論的就是身材，她坦承「自己並不介意，因為當初是因《我猜》走紅，但過了10幾年後還是有人在討論自己，是抱著感恩的心看待。」而最近因為疫情，雖然許多實體活動暫時喊卡，但陳葳也表示將在Up直播中，持續連結自己的初衷與夢想，分享給粉絲們，一同陪伴大家見證疫情後的曙光。

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