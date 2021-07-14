不忘初衷！G級正妹陳葳曬美照　直播上演最辣主廚

2021過了一半，台灣疫情雖然不比前幾個月炎上，但相信不少人的工作、計畫被迫停擺，生活還是沒回到正軌，在這波衝擊之下，有人為了生活不得不放棄原本想做的事，但也有人透過網路科技、直播平台延續初衷，並結合興趣與工作，在防疫期間，依舊能與夢想並肩。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣網紅陳葳，15歲時登上台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》一炮而紅，外型亮眼的她，在世新大學更是轟動全校的校花，因為長相甜美，又有34G傲人身材，自己的instagram有超過37萬粉絲關注。相信許多人都會被陳葳的姣好外型，火辣美照吸住眼球，殊不知打開她的IGTV，裡面誘人的吃播，除了透露自己對於美食的熱愛，她更想透過直播，學小當家一樣用料理帶給人們幸福。





▲陳葳經常在網路上分享自己的生活日常。（圖／陳葳臉書）

除了廚藝還正在克服，陳葳在直播中相當有信心的就是歌喉了，她大方坦承，原本自己不太會唱歌，連10個音都不會唱，但透過直播中與粉絲們練唱，竟也不知不覺累積了歌唱技巧，音感越來越好，進而解鎖了自己的新技能。而在Up直播中，陳葳感受到這個平台的觀眾多，活動豐富，就像許多綜藝節目一樣，有源源不絕的小遊戲，可以和粉絲建立各種搞笑的互動。





▲近來成為Up直播人氣直播主的陳葳，將持續連結自己的初衷與夢想，分享給粉絲們。（圖／品牌提供）

近來成為Up直播人氣直播主的陳葳，被問到經常被談論的就是身材，她坦承「自己並不介意，因為當初是因《我猜》走紅，但過了10幾年後還是有人在討論自己，是抱著感恩的心看待。」而最近因為疫情，雖然許多實體活動暫時喊卡，但陳葳也表示將在Up直播中，持續連結自己的初衷與夢想，分享給粉絲們，一同陪伴大家見證疫情後的曙光。



