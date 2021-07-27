星事NOW宅配／鬼鬼闖南韓不怕苦！合體玉澤演這點受打擊

我是廣告 請繼續往下閱讀

剛開始都沒有活動出席的機會，直到有第一場活動邀請我去擔任嘉賓出席，甚至接下來有廠商願意找我代言產品的時候，是最開心的！」當然有了開心的時候，就有辛苦、疲憊的時候，

▲鬼鬼（右）與CNBLUE的李正信一起拍攝MV。（圖／CJ E&M提供）

▲鬼鬼（左）曾與韓團2PM的玉澤演錄製《我們結婚了》。（圖／吳映潔工作室提供）

待人處事的態度和在螢幕前的言行舉止，「現在也慢慢學會看到一些不好的評論就笑一笑，不要走心。」鬼鬼雲淡風輕的說，就像羽毛刮過湖面，淡然的讓人心疼。

▲鬼鬼樂於嘗試所有新鮮事物。（圖／avex taiwan提供）