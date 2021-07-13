鳳山住宅大樓解隔離　陳其邁送上關懷包及感謝信

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今(13)日大樓住戶將解除為期14天的隔離，住戶終於可以安心、安全地回到自己溫暖的家，市府也特別準備關懷包及市長的感謝信，感謝住戶於隔離期間暫時犧牲自由，充分配合與體諒市府的防疫措施，為防疫盡己之力，共同守護家園。
陳其邁於信中提及，居家檢疫及隔離是阻絕疫情蔓延非常重要的防疫環節，特別感謝大家承受短期行動受限之不便，與市府共同抗疫，每位住戶都是抗疫英雄；同時，陳市長也溫馨叮嚀大家解除隔離後，仍要做好自主健康管理，並再次提醒輪到施打疫苗時，一定要記得去，以保護自己及家人的健康、降低重症與死亡率、提升群體免疫的能力。
在市府為每位配合隔離的住戶準備的關懷感謝包當中，除了有額溫卡、口罩、漂白水等防疫小物，方便民眾後續進行自主健康管理，另外還有高雄特色農漁產品與零食。高市府行政暨國際處處長項賓和表示，這批關懷感謝包全數由市府同仁親手分裝發送，後續市府也會將先前的防疫關懷包升級，讓所有配合防疫進行居家檢疫或隔離的市民，都能感受到市府團隊的關心與感謝之意。
高雄市流行疫情指揮中心透過疫調、匡列、隔離，有效降低新冠肺炎的社區傳播風險，並積極在各大型場館為市民接種疫苗，已經連續12天零確診。近日三級警戒微解封，高市府秉持「積極管理，有效開放」原則，呼籲民眾仍不能掉以輕心，並盼共同邁向下個階段的防疫新生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。