微解封！飯店業者祭住宿優惠搶商機

防疫第三級警戒持續到7月26日，但13日起微解封鬆綁部分措施，高雄翰品酒店13日起客房恢復營業，推出「歡迎客人回家」回饋方案；漢來大飯店推出買三送一「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案；英迪格規劃「安心防疫買一送一」住房優惠；義大皇家酒店「義起小旅行」、義大天悅飯店「2021悅夏消暑」住房專案搶親子旅遊市場。
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漢來大飯店即日起至7月26日限量買三送一「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案，只要一次預訂3間或連住3晚，即加贈平日雙人房住宿券乙張，住宿期限至2021年9月30日止。在後疫時代出現報復性旅遊前，旅客可趁此機會預約疫後旅行計畫，把漢來住房囤起來。
高雄翰品酒店13日起客房恢復營業，除了針對舊客舉辦「24小時快閃回娘家」活動，另推出「三十六小時奢華享受」住房專案，可於早上10點提早入住，隔天晚上10點退房；「防疫自駕遊」鼓勵民眾自行開車旅行；「解封Party night」一泊二食贈早餐外，加贈消夜點心等，優惠住房專案每日限量三間，可上飯店官網訂房。總經理林俊宇表示，飯店持續做好防疫工作，提供安心的住宿環境，希望迎接好久不見的客人前來消費。
義大皇家酒店自即日起至8月29日止推出「義起小旅行」住房專案，平日入住雅緻家庭房一晚，包含二位成人及二位兒童早餐優惠價不用4千元，加價1千元起，即可以升等為含一家四口早餐與家庭分享晚餐的住房專案；義大天悅飯店則推出「2021悅夏消暑」住房專案，含溫馨家庭房住宿一晚、二大二小早餐、趣味沙畫二張，7月31日前預訂再送雙人英式下午茶與夏日冰棒四支。
英迪格推出「安心防疫買一送一」的住房優惠，即日起至8月31日止，旅客可自由選擇入住英迪格超豪華房、家庭房、景觀房及豪華套房連續2晚或同日入住2間，折扣後最低只要兩千多元起，另提供早餐餐盒的加購服務，買一送一住房優惠每日限量供應，每人限訂3組。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。