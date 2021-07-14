微解封！飯店業者祭住宿優惠搶商機

防疫第三級警戒持續到7月26日，但13日起微解封鬆綁部分措施，高雄翰品酒店13日起客房恢復營業，推出「歡迎客人回家」回饋方案；漢來大飯店推出買三送一「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案；英迪格規劃「安心防疫買一送一」住房優惠；義大皇家酒店「義起小旅行」、義大天悅飯店「2021悅夏消暑」住房專案搶親子旅遊市場。





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▲漢來大飯店推出買三送一「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案。（圖／漢來大飯店提供）

× ▲漢來大飯店推出買三送一「抗疫喘口氣 漢來透透氣」早鳥專案。（圖／漢來大飯店提供）

高雄翰品酒店13日起客房恢復營業，除了針對舊客舉辦「24小時快閃回娘家」活動，另推出「三十六小時奢華享受」住房專案，可於早上10點提早入住，隔天晚上10點退房；「防疫自駕遊」鼓勵民眾自行開車旅行；「解封Party night」一泊二食贈早餐外，加贈消夜點心等，優惠住房專案每日限量三間，可上飯店官網訂房。總經理林俊宇表示，飯店持續做好防疫工作，提供安心的住宿環境，希望迎接好久不見的客人前來消費。





▲ 義大皇家酒店、義大天悅飯店住房專案搶親子旅遊市場。（圖／義大皇家酒店提供）

× ▲ 義大皇家酒店、義大天悅飯店住房專案搶親子旅遊市場。（圖／義大皇家酒店提供）

▲英迪格推出「安心防疫買一送一」的住房優惠。（圖／英迪格提供）