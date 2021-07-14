用夜用衛生棉月經仍狂漏！她曝「一招」有效：為何不早說

相信多數女性都曾遇過這種困擾經驗，在月經來潮時睡覺翻身，不小心就將經血沾到內褲、床單上，對此，也有一名女網友表示自己過去感到非常困擾，不過自從媽媽和她透露「一招」，她的煩惱便立刻解決，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「妳一定要知道的月經防漏小撇步」為題發文，表示不知道各位女孩有沒有月經來時，睡覺都會弄到床跟內褲的經驗，而她也透露自己「有試過夜用的衛生棉，有時還是會從屁股縫縫流出來」。





原PO對此感到很困擾，於是前些日子便和媽媽求助，而媽媽也教了她一招，「把兩張或三張衛生紙捲一捲，然後睡覺前夾在妹妹跟屁股那裡，穿上內褲，睡覺」，而原PO照著做以後，忍不住直呼「欸不是，這招太好用了吧，媽媽為什麼不早點跟我說啦」。





▲原PO分享不讓月經外露的方法。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，還有網友分享自己使用的方法，「用棉條屁屁都超乾爽的」、「歡迎加入棉條教，是個乾爽的新世界，想當初就是受不了晚上側漏才鼓起勇氣用棉條，一試成主顧」、「我用安睡褲直接解決這個問題」、「用衛生紙如果沾到經血，會爛爛的，而且會黏在股溝上吧。 之前都是墊一條毛巾或被子在床上，有次去買衛生棉，因為鄉下的雜貨店買不到超長夜用的，老闆娘教我後面再多黏一張護墊或是衛生棉，保證不漏，這方法還真的很好用」。





不過，也有網友疑惑「衛生紙不會爛掉嗎，不會感覺卡卡的嗎」、「是只要用衛生紙就好，不用衛生棉嗎」，對此，原PO則回應「其實不會整個衛生紙上面都是血，血只會集中在中間那段，剛開始用可能會覺得有東西的感覺，但習慣之後就還好了，我還是會墊著日用的衛生棉，但早上起來的時候，衛生棉上不太會有血，幾乎都在衛生紙上面」。（編輯：郭佩蓉）



