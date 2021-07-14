傲嬌三花貓霸占籃子　物流大哥不忍吵醒：明天再收吧！

貓咪就是任性！住在南部的網友林欣彤日前分享了一組照片，這天她上班時，看見物流司機大哥來收籃子，卻發現三花貓「店長」賴在上面睡覺不走，暖心的物流大哥只好把籃子留下來讓牠睡，誰知道大哥前腳一離開，店長馬上清醒四處巡邏，網友看了笑說：「裝睡的貓叫不醒！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三花貓「店長」是一隻親人又傲嬌的貓。（圖／網友林欣彤授權提供）

× ▲三花貓「店長」是一隻親人又傲嬌的貓。（圖／網友林欣彤授權提供）

▲平時店長會配合店內活動以及防疫宣導。（圖／網友林欣彤授權提供）

× ▲平時店長會配合店內活動以及防疫宣導。（圖／網友林欣彤授權提供）

▲店裡從老闆到員工全都變成貓奴，每天牠都吃飽喝足還有點心吃……（圖／網友林欣彤授權提供）

× ▲店裡從老闆到員工全都變成貓奴，每天牠都吃飽喝足還有點心吃……（圖／網友林欣彤授權提供）

▲日前物流大哥前來收取籃子，店長卻賴在上面睡覺，大哥不忍心吵醒牠，只好向林小姐表示隔一天再來拿！（圖／網友林欣彤授權提供）

× ▲日前物流大哥前來收取籃子，店長卻賴在上面睡覺，大哥不忍心吵醒牠，只好向林小姐表示隔一天再來拿！（圖／網友林欣彤授權提供）

▲殊不知物流大哥一走，店長馬上清醒去附近巡邏，原來是假睡啊！（圖／網友林欣彤授權提供）

× ▲殊不知物流大哥一走，店長馬上清醒去附近巡邏，原來是假睡啊！（圖／網友林欣彤授權提供）

▲店長：這一排都是偶的，偶沒給你們不能拿走！（圖／網友林欣彤授權提供）