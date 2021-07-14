被控當小三！雞排妹喊話正宮　女律師嘆：應先說「這句」

藝人鄭家純（雞排妹）今（14）日遭周刊踢爆當小三，與疑似新歡、大10歲的「保時捷男」攜手踏入五星飯店，但對方其實早有論及婚嫁的女友，而雞排妹也透過臉書回應此事；不過，知名女律師李怡貞則表示「如果真的不小心介入別人感情，其實第一句話永遠都應該是『對不起』」。





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根據周刊報導，保時捷男的女友A女在受訪時，表示原本將計畫在今年9月結婚，但卻因為雞排妹的介入而破滅。對此，雞排妹則在臉書回應「Ａ女妳好，我確實不知道妳的存在，但我也不想被認為是第三者」。





雞排妹自述，與保時捷男早在4、5年前就認識，瞭解彼此後就有共識要珍惜對方，坦言2人之間的相處模式十分相似之外，雙方也在沒有佔有慾的情況下，給予彼此支持，「兩個怪咖建立起來的信任關係，完全理解對方的一舉一動，是有感情和信任，卻沒有佔有慾的，不在意各自的交友世界，平時不常見面各過各的，但這幾年來，當我或他遇到人生低潮的重要時刻，必定互相支援、給予支持與幫助」。





▲雞排妹回應新戀情。（圖／雞排妹臉書）

不過，美女律師李怡貞則在臉書粉專《女人大律師李怡貞》發文，表示「如果真的是不小心介入別人的感情，其實第一句話，永遠都應該是『對不起』」、「我這樣發文，會不會失去分寸」？





此外，李怡貞也以律師專業解釋說道，「澄清一下，新聞事件的當事人沒有違法。我的意思只是如果想要好好處理事情，不應該是用這樣帶『微』威脅的方式（男生發火起來會怎樣？變皮卡丘嗎？），連我非當事人看完都其實有點生氣」。（編輯：郭佩蓉）



