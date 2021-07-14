名家論壇》吳崑玉／柯P能夠「藉疫翻身」嗎？

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值得注意的是，民眾黨的支持者正在「騰籠換鳥」。去年底民眾黨支持者中，26.9%自認是綠的，35.5%是藍的，37.2%自認中性；但這次調查卻發現：只有6.4%自認是綠的，31.4%自認是藍的，自認中性的比例達到61.4%。調查主持者游盈隆老師認為這是民眾黨「轉大人」的過程，代表支持者有了自我意識。
這份民調的確讓民進黨緊張，讓民眾黨興奮，讓國民黨人如快被吃掉的小動物般成了驚弓之鳥。但如果把台灣選舉史翻出來算一次，便會發現很多判斷和預期是有問題的。
從最近的選舉來看，2020大選，不分區投出約1416萬有效票，民進黨得票481萬，國民黨472萬，民眾黨約159萬，得票率11.22%。如果以1416萬為基數，成長到15.6%，約等於221萬，成長了約62萬票。國民黨從當時的33.35%，掉到如今的19%(269萬票)，相當於失去203萬票。民進黨即使狂跌15%，但現今仍保有近400萬本盤，與2020年不分區得票相較，僅掉了約80多萬票，並沒有因疫情崩盤。
對操盤者而言，聲量是虛帳，選票才是實帳。對政黨而言，總統選舉是紅利，不分區得票才是本薪。從2020年大選到現在，真正本盤崩潰的是國民黨支持度，民進黨有損失，但不是跑去民眾黨，因為民眾黨中4／5以上偏綠的人都跑了（26.9%→6.4%），換進來的是原本國民黨或偏藍的支持者，國民黨丟掉的200萬票中，至少有100萬跑去了民眾黨，成為這波「藉疫打蔡」的成長主力。
那這些跑掉的國民黨支持者是那些人呢？從臉書和賴群組觀察，應該多半是當年的韓粉，與小部份天龍國的知識藍。他們覺得現今的國民黨中央和黨團都是一群孬貨廢柴，無力打蔡，立場搖擺，心中有萬千個不爽。因此柯P宛如救世主般橫空出世，打蔡反美逆時中，句句深得我心，於是轉向支持民眾黨。
但國民黨真的會崩盤嗎？未必。20年來，許多人對國民黨崩潰的情緒預期，一直超過理性計算。自有選舉以來，國民黨最差的全國性選舉選票數字，是2000年連戰選總統時的292萬，從此再無總統或不分區選票低於此數。當年宋楚瑜如日中天，親民黨成立時大批國民黨人帶槍投靠，2001年立委選舉，國民黨還是得到295萬左右。近年即使在2016年國民黨最低迷時，朱立倫仍得到381萬票，不分區328萬。我們大可把300萬這個數字視為國民黨死鐵本盤，就算丟個機器人出來，掛個車輪牌也能得到此數。
而且，柯P已經狂轟猛打民進黨兩個月，該轉向的也都轉得差不多了，接下去就會進入「邊際效用遞減率」的勢力範圍，能夠再吸引的人會快速變少，但火力加大卻會使仇恨柯P的人更加團結，中立者因厭惡而更加遠離。民眾黨的成長極限，應該就是在18%左右，而且能否支持到明年選舉？仍有相當疑問。
換句話說，柯P根本搞錯了戰略重點，對手犯錯固然一定會損失支持，攻擊對手也一定可以招降納叛，但要將這些新進支持者「黏著」在自己身上，仍需靠「明顯且無法否定的突出政績」才能辦到。宋省長當年不只是靠勤跑與文宣，而是靠著解決掉幾十年沒人關心也沒人解決的問題，才固化了鄉村地區的支持，使他在省長離任後數年，仍保有相當的實力。
國民黨也是一樣，甚至比柯P更加愚蠢。全台灣大部份縣市仍是國民黨籍縣市長執政，在野黨的任務也不一定只有不斷抨擊，可以發揮的議題除了疫情還有紓困。侯友宜、盧秀燕也示範了把工作做好，或想出新辦法來解決指揮中心的缺失與不足，也可以得到相當的支持。國民黨中央為什麼不把各縣市聯合起來，成立一個「影子指揮部」或「抗疫參謀本部」呢？各縣市的疫調資料可以在這個平台快速通報流通，各縣市的好作法可以分享參考，甚至醫療資源可以互通有無，解不解封這種政策性決定還可先自行商議…。下次選舉是九合一地方選舉，國民黨是地方執政黨，為何不能做出更專業的形象與作風呢？
把格局放大一點，人們在危機中，希望看到的是問題被解決，而不會關心誰被解決？如果民進黨政府阻止藍營推動更好的作法，受傷的會是民進黨。而且，就蔡政府中央執政的立場，她也希望疫情降溫，否則壓力更大。如果疫情再失控，再怎麼推諉，主要責任仍會落在中央身上。
所以，麻煩各位深謀遠慮的政治人物與側翼網軍們冷靜點，最近的選舉是明年底，就算每個月看民調過日，也還有17關要過。現在是在急什麼？爽什麼？焦慮什麼？張獻忠的七殺令何其威猛？李自成騙開北京城何其光耀？42天後還不是掰了，若非自己造孽，毫無治理能力，區區吳三桂加上八旗數萬清軍，又如何能一路勢如破竹穩坐江山？黑白郎君那種「別人的失敗就是我的快樂」，頂多光彩一時，那有可能風光一世？！
疫情還沒過去，選舉也還沒開始，凡事都扯上選舉思考，不特無益，反而自傷。到現在為止，各黨的支持度起落，多是自殘，而非他殺，將失敗都歸於他人，還不如自己用心做出好東西，培養自己的實力，那才是真正能撐到明年選舉的政治資本。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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