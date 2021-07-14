周渝民《逆局》淪人肉沙包　獄友痛毆「弄死你」

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為求畫面精彩，即便是帶不到正臉的鏡頭，周渝民也都親自上陣，劇中與夏騰宏的對打戲，周渝民為求逼真和自然反應，每一次都會從頭開始打，就是擔心若重複拍攝單一鏡頭過多次，就會影響精彩度，拍攝被痛毆的戲時，在導演喊卡後，他都會習慣先關心對手是否打的順手，比起自己受傷，更擔心對手有所顧慮而不敢放開手打，即使因戲頭破血流也都不喊卡，敬業精神不僅讓同劇演員印象深刻，也讓曾獲金馬獎最佳動作設計獎的動作指導洪昰顥大讚：「非常敬業！」
曾於台劇《火神的眼淚》中飾演消防員的夏騰宏，在劇中飾演血氣方剛的受刑人穆亞彥，談及和周渝民的對手戲，夏騰宏透露自己一直將周渝民視為偶像，這次在劇中卻得痛毆周渝民，甚至抓周渝民的頭去撞墻，因此在拍攝時內心真的非常緊張，幸好周渝民就像鄰家大哥哥般的引導他：「仔仔在拍攝時不僅會引導我，也會避免我受傷，所以即便是激烈的動作戲，我也只有一些小擦傷，倒是他受了滿多傷的，胸前有多處瘀青。」周渝民的專業和溫暖也讓夏騰宏表示：「從他身上學習到演員該有的態度，非常謝謝他。」《逆局》9月3日起每周五於愛奇藝國際站播出，9月4日起每周六在緯來電影台播出。
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