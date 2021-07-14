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周渝民《逆局》淪人肉沙包　獄友痛毆「弄死你」

▲周渝民（中）在看守所中遭到夏騰宏（左）瘋狂痛毆。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲周渝民（中）在看守所中遭到夏騰宏（左）瘋狂痛毆。（圖／愛奇藝國際站提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-07-14 14:55:00

周渝民在懸疑動作影集《逆局》中飾演一名因涉入特殊案件而遭羈押的律師，因其身分特殊，因此在牢房內被處處針對，有多場被霸凌的動作戲。昨（13日）曝光「牢房篇」預告，以快節奏帶出周渝民飾演的受刑人梁炎東危機四起，不僅遭疑為變態分屍殺人魔，在牢房內更淪為人肉沙包，遭到瘋狂痛毆，被夏騰宏飾演的受刑人穆亞彥暴打，更被抓頭狠摔撞墻並遭放狠話：「一定弄死你！」充滿張力的畫面及緊張的節奏也讓人更加期待劇情發展。

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▲周渝民在詮釋梁炎東的角色時，不單單靠台詞形塑性格，更是透過眼神傳遞情緒轉折。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲周渝民在詮釋梁炎東的角色時，不單單靠台詞形塑性格，更是透過眼神傳遞情緒轉折。（圖／愛奇藝國際站提供）
為求畫面精彩，即便是帶不到正臉的鏡頭，周渝民也都親自上陣，劇中與夏騰宏的對打戲，周渝民為求逼真和自然反應，每一次都會從頭開始打，就是擔心若重複拍攝單一鏡頭過多次，就會影響精彩度，拍攝被痛毆的戲時，在導演喊卡後，他都會習慣先關心對手是否打的順手，比起自己受傷，更擔心對手有所顧慮而不敢放開手打，即使因戲頭破血流也都不喊卡，敬業精神不僅讓同劇演員印象深刻，也讓曾獲金馬獎最佳動作設計獎的動作指導洪昰顥大讚：「非常敬業！」

▲夏騰宏（左）飾演的受刑人穆亞彥放話要弄死周渝民。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲夏騰宏（左）飾演的受刑人穆亞彥放話要弄死周渝民。（圖／愛奇藝國際站提供）
曾於台劇《火神的眼淚》中飾演消防員的夏騰宏，在劇中飾演血氣方剛的受刑人穆亞彥，談及和周渝民的對手戲，夏騰宏透露自己一直將周渝民視為偶像，這次在劇中卻得痛毆周渝民，甚至抓周渝民的頭去撞墻，因此在拍攝時內心真的非常緊張，幸好周渝民就像鄰家大哥哥般的引導他：「仔仔在拍攝時不僅會引導我，也會避免我受傷，所以即便是激烈的動作戲，我也只有一些小擦傷，倒是他受了滿多傷的，胸前有多處瘀青。」周渝民的專業和溫暖也讓夏騰宏表示：「從他身上學習到演員該有的態度，非常謝謝他。」《逆局》9月3日起每周五於愛奇藝國際站播出，9月4日起每周六在緯來電影台播出。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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