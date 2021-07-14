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根據專家指出，除了年齡、潛伏疾病外，肥胖也增加了重症風險，國民健康署提醒，這段時間除了注意個人衛生習慣，也可透過聰明飲食，別讓體重太失控，防疫又健身。
鼓勵大家不妨在居家防疫期間，訂出生活作息規劃，均衡攝取各類食物、搭配規律運動及充足睡眠，即使宅在家一樣可以健康又享「瘦」！
防疫六原則 健康又享「瘦」
長時間不出門，很多人會靠吃打發時間，尤其在疫情當下，更利用吃來穩定情緒，導致三餐不規律，作息混亂，體重直線上升。但其實宅在家是調整飲食的好時機，掌握以下原則，讓你宅而不胖。
1.用餐時先喝湯再吃菜：湯建議以清湯為主，避免勾芡或濃湯，並將超過半碗份量的蔬菜夾到碗中，其中至少有1道是深綠色蔬菜，建立吃足蔬菜的好習慣。
2.菜肉相伴取代大肉塊：家中備餐或點購外賣時，可選擇如番茄炒蛋、芥藍肉絲、豆干芹菜等菜色，避免單點控肉、排骨等大塊肉類。
3.善用低油烹調方法：多選擇蒸、煮、烤、微波等低油烹調法，取代油炸、煎等高熱量方法。
4.用蔬果取代零食：可準備一些方便食用的蔬果，如小黃瓜、大番茄、蘋果、香蕉等，於餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於達到一天應攝取的建議量，更可取代吃零食的習慣。
5.點心與家人一起分享：大多數的零食點心都隱藏了高鹽、高熱量、高脂肪最好能與家(他)人分享，或是先以小包裝方式分裝，每次適量取用。
6.養成每天量體重習慣：只要體重有上升趨勢，就提醒大家要調整飲食，維持良好運動習慣。
資料來源：健康醫療網 肥胖增罹病風險！ 居家防疫如何不吃胖？
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊