台灣順利採購1000萬劑BNT疫苗　范世平揭：台積電成關鍵

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范世平說，根據路透社7月11日報導，「台積電」和BNT簽約的聲明中寫著，「此事有多方參與。我們正在進行簽訂合約過程中，一旦程序完成，將會對外宣布」，由此可見所謂「多方參與」，還包括「永齡」、「上海復星」等民間組織，以及中國、德國、美國與台灣的政府。
范世平指出，上海復星願意開綠燈讓「台積電」與「永齡」購買BNT疫苗，中國政府可以對內與對台宣稱此是「祖國大陸」授權讓台灣拿到疫苗。如此證明中國並未阻撓台灣購買疫苗，增加台灣人對中國的好感，所謂「兩岸一家親」不是句空話，也不讓美國捐給台灣250萬劑，日本捐337萬劑專美於前；如此讓習近平上台快10年的對台工作不至於是一張白紙。
范世平分析，這次疫苗事件可說中國對台「鴿派」戰勝了「鷹派」，因為對蔡英文來說如果台灣獲得1000萬劑BNT疫苗，那就沒了疫苗荒，中國等於幫助蔡英文解決燃眉之急，這是「鷹派」不樂見的﹔因此，兩岸是否會因為這次事件走向緩和，值得觀察。
范世平認為，蔡英文還是會維持一貫的冷靜與克制，不會說出沒承認「九二共識」，中國還給台灣開疫苗綠燈這種話，甚至會感謝中國，當然最主要的功勞還是歸功於德國、美國、「台積電」與「永齡」，不過，民進黨則會強調政府幫了「台積電」與「鴻海」多少忙，柯建銘如何協助郭台銘等等。
國民黨則會強調自己與「上海復星」聯繫了多次，強調蔡政府購買疫苗的無能，還是要靠民間，一些深藍的政治人物甚至要台灣人在打BNT疫苗時要感謝習近平，這當然會造成反效果，因為台灣人認為中國本來就不應該阻撓台灣買疫苗，開綠燈是剛好而已。
范世平說，「永齡」與「台積電」能買到BNT疫苗是大國折衝下的結果，台灣或許是棋子，卻是重要的棋子，美國與德國伸出援手；這也是台灣科技實力的展現，台灣晶片與「台積電」的確是「護國神山」，連中國也投鼠忌器；也是各國與各團體可以「各自表述」、「各說各話」的機會，特別是現在兩岸的執政者。
這次能買到BNT疫苗， 凸顯台灣民間的力量非常強大，在中國的強勢打壓下，這次政府與民間的通力合作，完成了民間團體採購疫苗的全球首例，這是台灣人值得驕傲的。