10縣市大雨特報！屏東縣降「冰雹」

中央氣象局指出，今（14）日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(14)日南投、嘉義以南地區及新竹至雲林山區有局部大雨發生的機率，更針對10縣市發布大雨特報，包含新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，其中屏東縣更下起「冰雹」。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-14 16:01:13
氣象局更針對高雄市與屏東縣發布大雷雨即時訊息，民眾需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水。
警戒範圍包含，高雄市的鹽埕區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、仁武區、鳥松區﹔屏東縣的屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、竹田鄉、新園鄉。
屏東縣長潘孟安也在臉書貼出「冰雹」照，並表示屏東降下冰雹，大雷雨特報持續中，請民眾留意強降雨和冰雹，如遇緊急情形，請打119通報，「一切小心，安全第一！」
氣象局也提醒，發生大雷雨造成路面濕滑，步行與開車請注意安全，冰雹也影響人車安全，注意行車安全、減速慢行，請民眾進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。