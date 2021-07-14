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越來越多研究證實，喝酒並沒有安全限量，加上台灣近半人口因缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，喝酒容易臉紅，更會提高罹癌及失智症的風險。如果非喝不可，請儘量減少飲酒量來降低風險。
根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請千萬千萬不要喝酒。以茶水代酒，謝絕飲酒文化。
視訊解憂愁 無須飲酒陪襯
近期受疫情影響，雖然每日確診數有持續下降，但還是無法跟朋友聚聚聊天，部分民眾於朋友圈間嘗試以「雲端飲酒」模式，透過視訊軟體連線與朋友一起喝酒，並配合時事話題：如近期因為日本、美國捐贈我國疫苗，國人自發性的雲端感謝活動，將視訊背景變成日本、美國著名景點，並購買該國酒精飲品及以「喝完」之行為表達感謝，不過，由於是在家喝酒，也不怕醉倒路邊，常常不知不覺就喝過量了。
對此，國民健康署提醒，喝酒會破壞人體的免疫系統，不利抵抗新冠肺炎，疫情期間更應該避免喝酒。
資料來源：健康醫療網 「雲端飲酒」小心過量！ 國健署列注意事項
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