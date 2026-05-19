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▲狄鶯（左）不接受兒子是同性戀，在節目上直言「不能跟蔡康永住一起。」（圖／翻攝自Threads）

孫安佐涉嫌槍砲案件遭收押禁見，讓眾人開始討論母親狄鶯對他過保護的管教方式，她多年前《國光幫幫忙》節目片段也被翻出，她當時直言兒子：「不能跟蔡康永住一起」，因為擔心唯一的兒子會變成同性戀，畫面曝光後掀起網友熱議。孫安佐日前因涉嫌槍砲、恐嚇公眾等罪嫌遭羈押，狄鶯一度情緒崩潰，在直播中激動喊冤：「我兒子到底做了什麼？」甚至還傳出失聯消息，之後被民眾目擊出現在淡水漁人碼頭，由警方陪同返回派出所，狀態引發外界擔憂。除了孫安佐的案件之外，網路上開始瘋傳狄鶯多年前在《國光幫幫忙》的片段，當時她與小S、大S討論若孩子是同性戀該如何面對時，狄鶯曾直言：「我不行，我兒子還是不能跟蔡康永 住一起」，意指兒子不能夠是同性戀。狄鶯進一步解釋，因為孫安佐是獨子，肩負傳宗接代責任，因此認為兒子一定要是異性戀，「因為我只有生這一個兒子，所以我不能讓他變Gay，至少還能生孫子，至少我覺得他正常。」狄鶯還提到若是女兒成為同性戀，她反而可以接受，甚至可以跟對方像朋友一樣互動，但兒子「當同性戀不行」，因為需要傳宗接代。雖然狄鶯的想法沒有惡意，只是希望兒子能夠延續家裡的香火，不過片段被翻出後，仍掀起網友批評，「蔡康永高學歷又有才華，為什麼要被這樣講？」、「一個優秀的Gay比整天出事的直男好多了」、「真正有問題的根本不是性向。」