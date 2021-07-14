COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國查拐賣兒童積案　半年找回2千人最長跨61年

▲中國公安部今年1月開始部署以偵破拐賣兒童舊案、查找失蹤兒童為主要內容的「團圓」行動。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國公安部今年1月開始部署以偵破拐賣兒童舊案、查找失蹤兒童為主要內容的「團圓」行動。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-14 17:30:38

（中央社台北14日電）中國公安部今年1月開始部署以偵破拐賣兒童舊案、查找失蹤兒童為主要內容的「團圓」行動，至今已找回歷年失蹤被拐兒童2609名，其中時間跨度最長的達61年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中國青年報與新京報報導，中國公安部13日召開新聞發布會，其中提到，港星劉德華主演的電影「失孤」故事原型郭剛堂尋子案已被偵破。

郭剛堂從1997年開始尋找被拐賣的兒子，為此在20餘年間騎摩托車跑了50多萬公里，報廢了10輛摩托車，精神心力備受煎熬。透過警方跨省合作和DNA比對，本月11日他終於與失散24年的孩子相聚。

公安部刑事偵查局副局長童碧山在發布會上說，自公安部部署展開「團圓」行動以來，已找回歷年失蹤被拐兒童2609名，其中時間跨度最長的61年；偵破拐賣兒童積案147起，抓獲拐賣犯罪嫌疑人372名。

中國歷來都有拐賣兒童事件，由於幅員廣大，已往父母想找回孩子很困難。透過科技應用，近年警方加大打擊拐賣人口。

公安部6月1日發布了全國3000多個「團圓」行動免費抽血點後，已有近萬人主動到公安機關接受免費驗血，目前已幫助306個家庭實現了團圓。

目前中國並沒有全國被拐兒童的總體資料，無法確定歷年來共有多少被拐賣的兒童。

今年5月，公安部刑事偵查局打擊拐賣婦女兒童犯罪辦公室副主任孟慶甜在接受「中國慈善家」專訪時說，從2009年至2020年5月，全國公安機關已通過舊案持續查找和DNA資料庫比對等方式，找回6300多名被拐多年的兒童。現行盜搶兒童案件每年已不足20起。

她說，「團員系統」2016年上線以來到2020年5月中旬，一共從警方通報資訊中發布失蹤兒童資訊4467條，找回4385名。在被找回的兒童中，很多都是離家出走，其次是迷路走失，被拐賣只占一小部分。找回的孩子中，9成以上是在民眾提供的線索下找回的。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100714

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
41.45%58.55%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
56.43%43.57%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀