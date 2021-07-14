中國查拐賣兒童積案　半年找回2千人最長跨61年

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郭剛堂從1997年開始尋找被拐賣的兒子，為此在20餘年間騎摩托車跑了50多萬公里，報廢了10輛摩托車，精神心力備受煎熬。透過警方跨省合作和DNA比對，本月11日他終於與失散24年的孩子相聚。
公安部刑事偵查局副局長童碧山在發布會上說，自公安部部署展開「團圓」行動以來，已找回歷年失蹤被拐兒童2609名，其中時間跨度最長的61年；偵破拐賣兒童積案147起，抓獲拐賣犯罪嫌疑人372名。
中國歷來都有拐賣兒童事件，由於幅員廣大，已往父母想找回孩子很困難。透過科技應用，近年警方加大打擊拐賣人口。
公安部6月1日發布了全國3000多個「團圓」行動免費抽血點後，已有近萬人主動到公安機關接受免費驗血，目前已幫助306個家庭實現了團圓。
目前中國並沒有全國被拐兒童的總體資料，無法確定歷年來共有多少被拐賣的兒童。
今年5月，公安部刑事偵查局打擊拐賣婦女兒童犯罪辦公室副主任孟慶甜在接受「中國慈善家」專訪時說，從2009年至2020年5月，全國公安機關已通過舊案持續查找和DNA資料庫比對等方式，找回6300多名被拐多年的兒童。現行盜搶兒童案件每年已不足20起。
她說，「團員系統」2016年上線以來到2020年5月中旬，一共從警方通報資訊中發布失蹤兒童資訊4467條，找回4385名。在被找回的兒童中，很多都是離家出走，其次是迷路走失，被拐賣只占一小部分。找回的孩子中，9成以上是在民眾提供的線索下找回的。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100714