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充滿台灣味的異世界！首部ACG棒球小說《異世界棒球王》

▲《異世界棒球王》充滿台灣本土味和ACG情境設定。（圖／鏡文學提供）
▲《異世界棒球王》充滿台灣本土味和ACG情境設定。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2021-07-15 11:00:00

台灣似乎還沒出現充滿ACG 風格的長篇棒球小說。相較於其他體育競技，已有近百年發展史的棒球運動，在台灣「運動文學」的領域裡，是最值得深耕的一塊，因為它已經是台灣的「集體記憶」，如果把棒球從台灣史上拿掉，那台灣史肯定永遠就缺了一塊永遠補不回來的靈魂。

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棒球所蘊藏的能量、值得書寫的地方，也比台灣其它的體育競技，更加的多，面向也更加百變。只不過，若要深層地刻劃它，許多台灣的棒球小說，難免都走向現實主義。

因此，台灣許多棒球小說，閱讀起來，其實並不那麼輕鬆，所探討的主題，往往與純粹的體育競技無關，也導致目前台灣小說界在檯面上，關於棒球這一個主題的書寫，還沒有出現輕鬆、可以爽爽閱讀、完全的台灣本土味、但又近似漫畫誇張與 ACG 風格的大眾化棒球通俗作品。

▲作者以台灣真實人事物為本，延伸出類遊戲世界角色，勾起讀者對台灣棒球的記憶。（圖／鏡文學提供）
▲作者以台灣真實人事物為本，延伸出類遊戲世界角色，勾起讀者對台灣棒球的記憶。（圖／鏡文學提供）

而劉虛壹所著的《異世界棒球王》是異世界流，但同時也是充滿台灣風味的故事。這個故事簡單來說，就是台灣中華職棒史上最強球員張英翔，穿越到了以「棒球比賽」為「戰爭」的「貝斯伯大陸」，參與了一系列各種族之間的戰爭逐鹿。

也就是說，在這個故事中，不只人類打棒球，精靈也打棒球，獸人也打棒球， 矮人也打棒球，各種奇形怪狀的異世界種族——哪怕你是沒有腳的蛇人，還是獨眼巨人，或是吊死鬼——全都打棒球，種族間的衝突廝殺，國與國之間的征伐侵略，全是靠棒球比賽來一戰定江山。而棒球場，也不再是傳統那個鑽石舞台，也許是在海拔兩千公尺以上的寒冷高原，地面皆冰；也可能是在滿地皆沙，球不彈跳的沙漠；或是球場吹著像台灣台東那樣熱死人的焚風，或像屏東車城的那種落山風。作者試圖打破以往的異世界穿越作品，公式化的框架，走出新的路。

作者透露，只要是眼尖的人，或對台灣歷史與時事有所留意的人，都可以發現，《異世界棒球王》裡的許多情節、對話、以及人事物，都是以過往台灣，還有當下台灣的真正人事物為本，比方說，喧騰一時的「801 旅事件」，還有矮人未必是《魔戒》裡金歷的那副長相，我寧可採用台灣的矮黑人，來作為代表；獸人族中的魚人，長相就要像綠島的龍王鯛。這是道地的台灣元素，只有台灣作家才寫得出來，沒有活在這塊土地上的人，是不會知道的。充滿台灣味的異世界，這就是我想寫的。
原文授權轉載自「鏡文學」文/劉虛壹



《異世界棒球王》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>>
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