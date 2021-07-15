孩子不吃飯引家人生活後遺症！3妙招找回健康歡樂食光

陪伴孩子成長的過程，從看著他們發出童言奶音，可愛賣萌的模樣，到長大後，慢慢開始有了自己的個性，雖然大多數時間很可愛，卻也有讓人頭痛、傷腦筋的時候，光是不好好吃飯，就可能讓一家人累得團團轉，誘發許多生活後遺症。但其實，只要在餐桌上加入元本山「海苔三部曲」，不僅輕鬆搭配各種食材更下飯，也能重新找回一家人用餐的歡樂時光。





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近來各地飆高溫，加上居家防疫期間，主婦們得在家照料全家大小的食慾，不到一個月的時間，媽媽們的拿手絕活都差不多用光，煮到不知道該吃什麼，尤其對吃特別「講究」的小朋友，要滿足他們挑剔的味蕾，可是難上加難！可別小看孩子不好好吃飯所帶來的影響，不僅爸媽碗捧半天，寵孫的長輩更可能耗一個多小時餐餐餵，一家人圍著孩子團團轉，腰酸背痛跟著來，家人們的後遺症一一浮現。但其實，只要在孩子飲食上點綴引導，加點唰嘴的海苔佐餐，所有疑難雜症就能迎刃而解，是家人們後遺症的最佳療癒解方。





▲三大解方，就能把你追我跑的孩子餵食秀，變成溫馨的飯桌學。（圖／NOWnews攝）

解方一：精選天然海域生長的「元本山味付海苔」，經過獨特烘烤技術，搭配香醇的日式醬油調味，香酥的口感跟任何爽口或重口味食材都很搭，做成海苔飯捲怎麼包都好吃。





解方二：啟蒙手作樂趣的「元本山DIY三角飯糰海苔」，在家就能吃到最營養的手作DIY三角飯糰。內附的三角模具，毫不費力就能作出完美的三角飯糰，搭配多款可愛物件貼紙，及不同主題(草地/海洋/太空，共三款)的包裝紙，讓孩子愛不釋手，爸媽們也想好好收藏。





解方三：「元本山朝鮮海苔_麻油風味」以麻油加上鹽調味，並帶有燒烤的香氣，正宗韓式風味，口感清脆、細緻；另外，湖鹽口味添加智利阿塔卡瑪沙漠湖鹽，汲取自沙漠地底、產地與鹽質純淨，佐以黑胡椒調味。用鹹酥香脆的海苔包著各種配菜，讓家人一口接一口。





▲3妙招找回健康歡樂食光，還能還給全家人高品質的居家生活。（圖／NOWnews攝）

▲DIY三角飯糰海苔不僅能享受親子間的互動樂趣，也能讓孩子細細品嚐自己親手做的三角飯糰，珍惜每一樣食材（圖／NOWnews攝）