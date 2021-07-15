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孩子不吃飯引家人生活後遺症！3妙招找回健康歡樂食光

▲要孩子乖乖吃飯，不需要高深的學問，更不用一堆教育書籍，幾張薄薄的海苔，就能解決一家生活後遺症。（圖／NOWnews攝）
▲要孩子乖乖吃飯，不需要高深的學問，更不用一堆教育書籍，幾張薄薄的海苔，就能解決一家生活後遺症。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2021-07-15 12:00:00

陪伴孩子成長的過程，從看著他們發出童言奶音，可愛賣萌的模樣，到長大後，慢慢開始有了自己的個性，雖然大多數時間很可愛，卻也有讓人頭痛、傷腦筋的時候，光是不好好吃飯，就可能讓一家人累得團團轉，誘發許多生活後遺症。但其實，只要在餐桌上加入元本山「海苔三部曲」，不僅輕鬆搭配各種食材更下飯，也能重新找回一家人用餐的歡樂時光。

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近來各地飆高溫，加上居家防疫期間，主婦們得在家照料全家大小的食慾，不到一個月的時間，媽媽們的拿手絕活都差不多用光，煮到不知道該吃什麼，尤其對吃特別「講究」的小朋友，要滿足他們挑剔的味蕾，可是難上加難！可別小看孩子不好好吃飯所帶來的影響，不僅爸媽碗捧半天，寵孫的長輩更可能耗一個多小時餐餐餵，一家人圍著孩子團團轉，腰酸背痛跟著來，家人們的後遺症一一浮現。但其實，只要在孩子飲食上點綴引導，加點唰嘴的海苔佐餐，所有疑難雜症就能迎刃而解，是家人們後遺症的最佳療癒解方。

▲三大解方，就能把你追我跑的孩子餵食秀，變成溫馨的飯桌學。（圖／NOWnews攝）
▲三大解方，就能把你追我跑的孩子餵食秀，變成溫馨的飯桌學。（圖／NOWnews攝）
要把你追我跑的孩子餵食秀，變成溫馨的飯桌學，其實不用全家人氣喘吁吁，一張薄薄的海苔，就可以逆轉這看似不可能的任務，像是大人小孩都愛的元本山系列海苔，就有三大解方，一秒讓孩子乖乖吃飯。

解方一：精選天然海域生長的「元本山味付海苔」，經過獨特烘烤技術，搭配香醇的日式醬油調味，香酥的口感跟任何爽口或重口味食材都很搭，做成海苔飯捲怎麼包都好吃。

解方二：啟蒙手作樂趣的「元本山DIY三角飯糰海苔」，在家就能吃到最營養的手作DIY三角飯糰。內附的三角模具，毫不費力就能作出完美的三角飯糰，搭配多款可愛物件貼紙，及不同主題(草地/海洋/太空，共三款)的包裝紙，讓孩子愛不釋手，爸媽們也想好好收藏。

解方三：「元本山朝鮮海苔_麻油風味」以麻油加上鹽調味，並帶有燒烤的香氣，正宗韓式風味，口感清脆、細緻；另外，湖鹽口味添加智利阿塔卡瑪沙漠湖鹽，汲取自沙漠地底、產地與鹽質純淨，佐以黑胡椒調味。用鹹酥香脆的海苔包著各種配菜，讓家人一口接一口。

▲3妙招找回健康歡樂食光，還能還給全家人高品質的居家生活。（圖／NOWnews攝）
▲3妙招找回健康歡樂食光，還能還給全家人高品質的居家生活。（圖／NOWnews攝）
不管是包飯、包肉、包菜，爸媽可以試著將孩子不愛吃的東西包在香脆的海苔中，搖身一變美味可口的海苔捲物，或是做出韓式拳頭飯糰、海苔玉子燒、海苔茶泡飯等異國料理，增添不同的料理風貌，大大提升孩子對於吃飯的興趣。而其中最特別的「DIY三角飯糰海苔」，可以透過和孩子搭配餡料、壓模的過程，享受親子間的互動樂趣；最後更能讓孩子發揮不同的創意組合，用貼貼樂貼出專屬自己的手作飯糰。

▲DIY三角飯糰海苔不僅能享受親子間的互動樂趣，也能讓孩子細細品嚐自己親手做的三角飯糰，珍惜每一樣食材（圖／NOWnews攝）
▲DIY三角飯糰海苔不僅能享受親子間的互動樂趣，也能讓孩子細細品嚐自己親手做的三角飯糰，珍惜每一樣食材（圖／NOWnews攝）
面對孩子不吃飯，父母們不用天天上演獅吼功，只要將「唰嘴」有趣的元本山海苔擺上餐桌，就能達到寓教於樂，還給全家人高品質的居家生活，不必再讓一家人為了孩子吃飯傷腦筋，衍生各種生活後遺症。還在為了孩子吃飯不配合而頭疼嗎？快到元本山粉絲團貼文「元本山診療室」留言參與貼文互動，就有機會抽中BRUNO電烤盤和元本山佐餐海苔商品！

▲只要到元本山粉絲團留言參與「元本山診療室」貼文互動，就有機會抽中BRUNO電烤盤和元本山佐餐海苔商品。（圖／翻攝自元本山官方粉絲團）
▲只要到元本山粉絲團留言參與「元本山診療室」貼文互動，就有機會抽中BRUNO電烤盤和元本山佐餐海苔商品。（圖／翻攝自元本山官方粉絲團）
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