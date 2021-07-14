巴基斯坦巴士遭炸彈襲擊　中國要求儘快徹查真相

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他說，巴基斯坦方面的安全力量已經採取措施控制了局面，妥善轉移並救治傷員。「中方已經要求巴方儘快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員機構和專案安全」。
目前尚不知道這起炸彈襲擊事件是否針對中國，不過中國駐巴基斯坦大使館事後已發布緊急安全提醒，要求在巴的中國公民非必要不外出。
中國駐巴基斯坦使館下午發表聲明稱，14日上午7時左右，中方企業承建的柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）達蘇水電站（Dasu dam）專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸。目前已造成9名中方人員、3名巴方人員遇難。巴方正在對原因展開調查。
事發後，中國駐巴使館在第一時間啟動應急預案，聯繫巴基斯坦軍方、外交部、內政部等相關部門，要求巴方不惜一切代價進行全力救援和救治，加強對中方在巴國機構、專案、人員的安保，並儘快查明此次事件真相。巴國軍方已在第一時間組織救援，出動直升機轉運傷員。
中國駐巴使館對這起事件表示強烈譴責，對遇難者表示深切哀悼，對傷者致以誠摯慰問，將會同巴方全力做好事件善後處置工作。
中國駐巴使館在此提醒當地中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，加強專案人員安全，嚴密防範，非必要不外出。
綜合外電，這起巴士案迄今造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。
4月21日，巴基斯坦俾路支省（Baluchistan）首府奎達市（Quetta）的一家豪華飯店發生爆炸案，造成5人死亡，當時下榻該飯店的中國駐巴基斯坦大使農融因為外出開會逃過一劫。巴基斯坦塔利班運動組織事後宣稱是他們所為。（編輯：楊昇儒/邱國強）1100714