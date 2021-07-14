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巴基斯坦巴士遭炸彈襲擊　中國要求儘快徹查真相

▲巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士今天遭到炸彈襲擊，迄今至少造成9名中國公民死亡與多人傷亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士今天遭到炸彈襲擊，迄今至少造成9名中國公民死亡與多人傷亡。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-14 19:50:38

（中央社台北14日電）巴基斯坦一輛載滿中國工程人員的巴士今天遭到炸彈襲擊，迄今至少造成9名中國公民死亡與多人傷亡。中國外交部下午表示震驚和譴責，要求巴基斯坦當局儘快徹查真相。

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環球網報導，中國外交部發言人趙立堅下午在例行記者會表示，中方對巴基斯坦柏普赫圖赫瓦省發生炸彈襲擊造成中方人員傷亡表示震驚和譴責，對在襲擊事件中身亡的中方、巴方人員表示哀悼，對其家屬和受傷人員表示慰問。

他說，巴基斯坦方面的安全力量已經採取措施控制了局面，妥善轉移並救治傷員。「中方已經要求巴方儘快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員機構和專案安全」。

目前尚不知道這起炸彈襲擊事件是否針對中國，不過中國駐巴基斯坦大使館事後已發布緊急安全提醒，要求在巴的中國公民非必要不外出。

中國駐巴基斯坦使館下午發表聲明稱，14日上午7時左右，中方企業承建的柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）達蘇水電站（Dasu dam）專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇爆炸。目前已造成9名中方人員、3名巴方人員遇難。巴方正在對原因展開調查。

事發後，中國駐巴使館在第一時間啟動應急預案，聯繫巴基斯坦軍方、外交部、內政部等相關部門，要求巴方不惜一切代價進行全力救援和救治，加強對中方在巴國機構、專案、人員的安保，並儘快查明此次事件真相。巴國軍方已在第一時間組織救援，出動直升機轉運傷員。

中國駐巴使館對這起事件表示強烈譴責，對遇難者表示深切哀悼，對傷者致以誠摯慰問，將會同巴方全力做好事件善後處置工作。

中國駐巴使館在此提醒當地中國公民、企業、項目務必高度重視，密切關注當地安全形勢，加強專案人員安全，嚴密防範，非必要不外出。

綜合外電，這起巴士案迄今造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。

4月21日，巴基斯坦俾路支省（Baluchistan）首府奎達市（Quetta）的一家豪華飯店發生爆炸案，造成5人死亡，當時下榻該飯店的中國駐巴基斯坦大使農融因為外出開會逃過一劫。巴基斯坦塔利班運動組織事後宣稱是他們所為。（編輯：楊昇儒/邱國強）1100714

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